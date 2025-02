Οι 10 πιο ωραίες guest εμφανίσεις στη σειρά Φιλαράκια

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της σειράς πραγματοποιεί φιλική εμφάνιση και ο τότε σύζυγος της Jennifer Aniston, Brad Pitt, στο ρόλο ενός παλιού συμμαθητή που ήταν μέλος του κλαμπ με τίτλο «Σιχαίνομαι την Rachel Green». Φυσικά, δεν ήταν το μόνο μέλος αυτής της λέσχης μίσους, αφού του έκανε παρέα ο Ross. Ο Pitt ήταν υποψήφιος για Emmy χάρη σε αυτή την ερμηνεία, ωστόσο έχασε το βραβείο από τον Anthony LaPaglia της σειράς Frasier. Δεν πειράζει, ίσως και να του άξιζε μετά από τη φήμη που είχε διαδώσει ο χαρακτήρας του για την Rachel σε όλο το σχολείο, ότι ήταν ερμαφρόδιτη.

Υποψήφιος στην ίδια κατηγορία βραβείων Emmy ήταν και ο Danny DeVito, ο οποίος έπαιξε τον stripper στη δέκατη σεζόν της σειράς, στο μπατσελορέτ πάρτι της Phoebe. Ντυμένος με στολή αστυνομικού, ο χαρακτήρας του DeVito παίρνει το ρόλο του ως stripper πάρα πολύ σοβαρά, αλλά καμία από τις παρευρισκόμενες δεν ενθουσιάζεται με τα αστεία του, πόσο μάλλον με το χορό του. Δυστυχώς ο ηθοποιός έχασε το Emmy, αλλά κέρδισε για πάντα στις καρδιές μας τη θέση του καλύτερου καλεσμένου σε τέτοιου είδους πάρτι.

Η Brooke Shields έπαιξε έναν από τους πιο «delulu» ρόλους της σειράς, υποδυόμενη μία φαν του ρόλου του Joey στη σειρά Days of our Lives – για την ακρίβεια, δηλαδή, μία stalker του. Η Erica, λοιπόν, νόμιζε ότι ο Joey ήταν πράγματι ο Dr. Drake Ramoray και συμπεριφερόταν αναλόγως. «Δεν είμαι γιατρός, είμαι ηθοποιός», της είχε πει ο Joey, αλλά η Erica επέμενε πως ήταν ο Drake κι αναρωτιόταν αν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο γνώριζαν την αλήθεια. Κάποια στιγμή μαζεύτηκε μπροστά στην Erica όλη η παρέα και η σκηνή απογειώθηκε με τα σχόλιά τους.

Ένας από τους ηθοποιούς που κέρδισαν Emmy για το ρόλο τους στα Φιλαράκια είναι ο Bruce Willis, ο οποίος μάλιστα έπαιξε στη σειρά γιατί είχε χάσει ένα στοίχημα που είχε βάλει με τον Matthew Perry, μαζί με τον οποίο είχαν πρωταγωνιστήσει στην ταινία The Whole Nine Yards. O Paul Stevens, λοιπόν, είναι ο πατέρας της κοπέλας του Ross, Elizabeth, και ταυτόχρονα το νέο ερωτικό ενδιαφέρον της Rachel. Τι μπορούσε να πάει στραβά; Όλα φυσικά.