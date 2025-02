Προβάλλεται τη Δευτέρα 24-2 το φιλμ του Γκας Βαν Σαντ "Το δικό μου Αϊντάχο"

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025 στις 20:00 στον Κινηματογράφο Δαναό, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της άκρως επιτυχημένης ενότητας προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange, οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να αφεθούν στη μεθυστική γοητεία που εκπέμπει το φιλμ "Το δικό μου Αϊντάχο - My Own Private Idaho", Αμερικανικής παραγωγής 1991 σε σκηνοθεσία τoυ Γκας Βαν Σαντ.

Το φιλμ ξεχωρίζει για την εκτυφλωτική ερμηνεία του αξέχαστου Ρίβερ Φίνιξ που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, μόλις στα 23 του χρόνια το 1993, στις 31-10. Συμπρωταγωνιστεί ο Κιάνου Ριβς.



Ταινία-ορόσημο του New Queer Cinema που άνθισε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το "My Own Private Idaho" μάς προσκαλεί σε μια μυσταγωγική αναζήτηση αγάπης, ταυτότητας και λύτρωσης, συνδυάζοντας υποδειγματικά το avant-garde αισθητικό στιλιζάρισμα και την indie ατμόσφαιρα, με ορισμένες από τις ερωτικές σκηνές να ξεδιπλώνονται σαν στατικοί αναγεννησιακοί πίνακες, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Σε ένα εντυπωσιακό κράμα μοντερνισμού και παράδοσης, ο Γκας Βαν Σαντ συνυφαίνει μοτίβα και αναφορές από τα θεατρικά έργα Ερρίκος ο Δ΄ και Ερρίκος ο Ε΄ του Γουίλιαμ Σέξπιρ με τη σύγχρονη αμερικανική αντικουλτούρα –με βασικό σημείο αναφοράς το μυθιστόρημα Η πόλη της νύχτας (1966) του Τζον Ρέτσι– για να υφάνει μια ιστορία άγριας ενηλικίωσης, χαμένης αθωότητας, προδοσίας και ατελούς κάθαρσης, όπου οι νεαροί hustlers της ταινίας θυμίζουν σκοτεινή εκδοχή των «χαμένων παιδιών» του Πίτερ Παν και της Χώρας του Ποτέ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γκας Βαν Σαντ (Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ) είχε γράψει μια πρώτη εκδοχή του σεναρίου ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, όμως δυσκολεύτηκε αφάνταστα να βρει πρόθυμους χρηματοδότες και παραγωγούς τόσο λόγω των ταμπού που έθιγε η ταινία όσο και εξαιτίας της εμφάνισης του AIDS στη δεκαετία του ’80, με την κατάσταση να αλλάζει μετά την απρόσμενη επιτυχία της ταινίας "Drugstore Cowboy" (1989). Μάλιστα, το αρχικό σενάριο ήταν ευκρινώς χωρισμένο σε δύο τελείως διακριτά μέρη, τα οποία θα αντιστοιχούσαν σε δύο αυτοτελείς ιστορίες των βασικών ηρώων. Τελικά, αντλώντας έμπνευση από το περίφημο cut-up (λογοτεχνικό) κολάζ του Γουίλιαμ Μπάροουζ, ο Βαν Σαντ συνένωσε τα δύο επιμέρους σενάρια σε μία ενιαία πολυφωνική πλοκή.

Με βασικό όχημα το ευφυέστατο σεναριακό εύρημα της ναρκοληψίας του ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών, η ταινία ξετυλίγεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στο ομιχλώδες όνειρο και τη ωμή πραγματικότητα, σαν ένα νοερό road movie. Πάνω απ’ όλα, ίσως, μας χαρίζει μια ερμηνεία μεγατόνων από τον μόλις 21χρονο Ρίβερ Φίνιξ, γεμάτη σιωπηρό πόνο και καμουφλαρισμένη ευαισθησία, που τιμήθηκε με το Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Βενετίας.