Την Δευτέρα 20-1 προβάλλεται το μεγαλειώδες φιλμ «Πέρα από την Αφρική – Out of Africa» του Σίντνεϊ Πόλακ

H αγαπημένη στους σινεφίλ, ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange κάνει ποδαρικό για το 2025 με το μεγαλειώδες φιλμ «Πέρα από την Αφρική – Οut of Africa» του αξέχαστου σκηνοθέτη Σίντνεϊ Πόλακ

Πιο συγκεκριμένα η επιτυχημένη ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange, η οποία μας φέρνει σε επαφή με τους πιο θυελλώδεις, αντισυμβατικούς και καταραμένους κινηματογραφικούς έρωτες, κάνει ποδαρικό για το νέο έτος 2025 με το μεγαλειώδες, επικορομαντικό φιλμ του 1985, «Πέρα από την Αφρική - Out of Africa» που απ’ όσο θυμόμαστε στη χώρα μας είχε προβληθεί το 1986 έχοντας σαρώσει τα βραβεία Όσκαρ εκείνης της χρονιάς, και στην Πάτρα οι σινεφίλ το είχαν δει στο σινέ Ελίτ στην Αγ. Νικολάου.

Η ταινία των επτά (7) Όσκαρ (απέσπασε μεταξύ άλλων τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Σίντνει Πόλακ – Sydney Pollack και μουσικής για τον Τζον Μπάρι) και των έντεκα (11) συνολικά υποψηφιοτήτων είχε προγραμματιστεί να προβληθεί στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ακολουθεί τώρα η προβολή της στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναό, στην Λ. Κηφισίας και Πανόρμου αυτή τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025 στις 20.00.

Βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της σπουδαίας Δανής λογοτέχνιδος Κάρεν Μπλίξεν (που το εξέδωσε με το ψευδώνυμο Ίσακ Ντίνεσεν) και με κυριότερο ατού τις αξεπέραστες ερμηνείες της υποψήφιας για Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, Μέριλ Στριπ και του γοητευτικού Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το «Πέρα από την Αφρική» ξετυλίγει μια επικών διαστάσεων ιστορία αγάπης και πάθους, με φόντο την άγρια ομορφιά της Κένυας στην ανατολική Αφρική, αλλά και τις δραματικές ιστορικές εξελίξεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία δομείται σε έξι διακριτά επεισόδια από την ταραχώδη και αντισυμβατική ζωή της Κάρεν Μπλίξεν, από την περίοδο που έζησε στο βρετανικό Προτεκτοράτο της Ανατολικής Αφρικής (σημερινή Κένυα), έχοντας αποκτήσει τον τίτλο της βαρόνης.

Στην πραγματικότητα, η σεναριακή πλοκή αντλεί επίσης στοιχεία τόσο από το Σκιές στη χλόη, ένα ακόμη διάσημο μυθιστόρημα της Κάρεν Μπλίξεν (1885-1962), όσο και από άλλες λογοτεχνικές πηγές, ενώ μεγάλο ποσοστό της γοητείας που εκπέμπει η ταινία βασίζεται σε μια θαρραλέα απόκλιση του Σίντνεϊ Πόλακ από το πρωτότυπο υλικό και τα πραγματικά γεγονότα.

Κρίνοντας πως η αγγλική αριστοκρατική καταγωγή του αληθινού εραστή της Μπλίξεν, Ντένις Φιντς Χάτον, θα λειτουργούσε ανασταλτικά, ο Πόλακ άλλαξε τελείως το προφίλ του χαρακτήρα που υποδύεται υπέροχα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, χαρίζοντας στην ερωτική ιστορία των δύο πρωταγωνιστών μια χροιά προσωπικής επανάστασης και ανεξέλεγκτης έλξης. Με πολύτιμο αρωγό τόσο τη μαγευτική φωτογραφία του Ντέιβιντ Γουάτκιν όσο και την ελεγειακή μουσική του Τζον Μπάρι (αμφότεροι βραβεύτηκαν με τα αντίστοιχα Όσκαρ), το «Πέρα από την Αφρική» που αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής (στη χώρα μας παιζόταν για πολλές εβδομάδες) μάς προσκαλεί σε μια σαρωτική ιστορία αγάπης, γεμάτη πνευματώδη μελαγχολία και φεμινιστικούς απόηχους, απευθύνοντας παράλληλα μια επιστολή λατρείας στην αφρικανική ήπειρο.