Ενθουσίασε το Glam Rock Live Show του Πατρινού κιθαρίστα και ερμηνευτή Γιώργου Ματσιούλα από την Αρόη- Mιλάει στο thebest

Ένα ιδιαίτερο, ξεσηκωτικό μουσικό live απόλαυσαν όσοι τυχεροί -και ήσαν πολλοί-, βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 στο Αιθήρ cocktail bar, στην οδό Ερμού 118 που είναι το παλιό μπαρ Stone.

“Υπεύθυνος” για το μοναδικό αυτό Glam Rock Live show, όπως ονομαζόταν που αναμένεται σύντομα να επαναληφθεί, είναι ένας Πατρινός καλλιτέχνης που παίζει alternative ροκ, ο Γιώργος Ματσιούλας, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από την Αρόη της Πάτρας, ο οποίος μάλιστα στα 29 του χρόνια, το 2016, είχε πάρει μέρος και στο δημοφιλές τραγουδιστικό, διαγωνιστικό σώου The Voice of Greece και είχε φτάσει έως τη φάση των Knockout συμμετέχοντας στην ομάδα του κόουτς Σάκη Ρουβά.

Κιθαρίστας (παίζει ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), ερμηνευτής και μουσικός δημιουργός (συνθέτει και γράφει στίχους) ο Γιώργος Ματσιούλας πραγματικά απογείωσε το κέφι και δημιούργησε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο Αιθήρ, στο Glam Rock Live show που παρουσίασε με τους συνεργάτες του. Το thebest.gr επικοινώνησε μαζί του και ο ίδιος μας είπε πως ήταν μία μουσική βραδιά όπου στο performance του μαζί με τους άλλους μουσικούς του (Γαβρίλης Μπιρλής στα ντραμς, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου στα κήμπορντς, Κωνσταντίνος Λαλιώτης στην κιθάρα, Ηρακλής Νταβέλης - σαξόφωνο και Δημήτρης Τσαμπρός στο μπάσο) παρουσίασε τόσο δικά του κομμάτια όσο και αγαπημένα κομμάτια της ποπ ροκ σκηνής όπως το «Give in to Me» του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, το «It’s my life» των Bon Jovi αλλά και Bruno Mars, Led Zeppelin, καθώς και τα «Καλοκαιρινά ραντεβού» από Δυτικές Συνοικίες, «Μην ξαναρθείς απ΄ τη δουλειά» του Νίκου Ζιώγαλα», κ.α.

Ο Γιώργος Ματσιούλας όπως μας είπε, δεν θα ήθελε να πολυαναφερθούμε στην εμφάνισή του στο The Voice όπου όταν πήγε είχε ήδη μία σημαντική διαδρομή πίσω του. Είναι ένας καλλιτέχνης ανήσυχος, ψαγμένος, με δισκογραφική παρουσία και κοινωνικά ευαισθητοποιημένος όπως αποδεικνύει και το κομμάτι που έγραψε για το έγκλημα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με τίτλο «Κτήνος».

«Είναι ένα δυναμικό, κάπως επιθετικό κομμάτι», μας περιέγραψε για το συγκεκριμένο τραγούδι που έγραψε. Μάλιστα στην ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο facebook, μετά το επιτυχημένο live, έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής: Δικαιοσύνη για τα ΤΕΜΠΗ ΤΩΡΑ.

Aπό το live στο Αιθήρ που ξεχώρισε και για τον ειδικό φωτισμό και ήχο του, δεν έλειψαν και τα χάπενινγκ όπως το χορευτικό που έκανε σ’ ένα κλουβί, ένα υπέροχο, ταλαντούχο κορίτσι που ακούει στο όνομα Xristina Farmaki ενώ τη χορογραφία είχε εμπνευστεί και υπογράψει η επίσης Πατρινή χορεύτρια και χορογράφος Georgia Sakka – Γεωργία Σακκά, η οποία είναι γνώριμη και από την παρουσία της ως βασίλισσα του καρναβαλιού το 2024.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη καλλιτεχνική γοητεία και το ταλέντο της Χριστίνας Φαρμάκη», έγραψε στην ανάρτηση του στο facebook, ο Γιώργος Ματσιούλας προσθέτοντας «με μόλις 2 μισές πρόβες ήταν εξαιρετική. Μια από τις καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει και αυτό το οφείλω στην φίλη μου και εξαιρετική χορεύτρια και χορογράφο Georgia Sakka που ανέλαβε το project του χορού στο κλουβί και στο stage!».