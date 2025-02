Επιστροφή στις νίκες ο Γλαύκος

Επιστροφή στις νίκες για την Α.Ε. Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, που πέρασε νικηφόρα και από το Άστρος Κυνουρίας, επικρατώντας του Πήγασου Θυρέας με 73-55.

Αυτό ήταν το 8ο φετινό διπλό της Ένωσης, που παραμένει αήττητη στο δρόμο πάνω από 10 μήνες και συνεχίζει στην κορυφή του Α΄ Ομίλου της NL2, με ρεκόρ 15-1. Ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ ετοιμάζεται πλέον για ένα καυτό επταήμερο, καθοριστικό στην μάχη της πρωτιάς του Ομίλου, που θα χαρίσει και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ως το φινάλε των play-off ανόδου, καθώς ακολουθούν 2 μάχες κορυφής, με την 3η Παναχαϊκή Γ.Ε., την ερχόμενη Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Κλειστό της ΑΕΓΕΠ και στην 2η Άρτα (16/2, 17:00).

Το 1ο δεκάλεπτο ήταν αμφίρροπο στο ξεκίνημά του (5-2 στο 3΄, 8-8 στο 5΄ και 16-13 στο 7΄), αλλά ένα σερί 6-0 των φιλοξενούμενων έκανε το 16-19 στο 9΄, για να κλείσουν την 1η περίοδο στο +3 με buzzer beater του Καρατζά (19-22) στην εκπνοή.



Η 2η περίοδος ανήκει στην ομάδα της Πάτρας, που βελτίωσε πολύ την άμυνά της, έκλεψε μπάλες κι έλεγξε τα ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να φτάσει στο +14 (21-35) λίγο πριν το 5λεπτο και να συντηρήσει τη διαφορά στη συνέχεια (26-39 στο 18΄), πριν οι γηπεδούχοι μειώσουν σε μονοψήφια διαφορά στο φινάλε του ημιχρόνου (30-39).



Η 3η περίοδος είχε μεγάλες μάχες, αρκετά λάθη εκατέρωθεν, γρήγορο μπάσκετ και την Ένωση να διατηρεί μια διαφορά γύρω στους 10 πόντους (32-43 στο 23΄, 37-47 στο 26΄ και 42-50 στο 28΄) για να κλείσει το 3ο δεκάλεπτο στο +9 (43-52).



Στην τελευταία περίοδο και οι 2 ομάδες ήταν νευρικές και άστοχες, μένοντας χωρίς πόντο για 2.5 λεπτά, με την Ένωση να βρίσκει σκορ και με σερί 10-0 να προηγείται με 19 (43-62) στο 34΄. Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη επέβαλε απόλυτα το ρυθμό της στη συνέχεια (45-68 στο 36΄ και 48-71 στο 38΄), για να φτάσει στο 8ο φετινό διπλό με το τελικό 73-55, που τη διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας, σε απόσταση από τους διώκτες της.



Αναλυτικά: ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 55 – 73 (Τελικό).

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 30-39 (ημιχ.), 43-52, 55-73.



ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ (Κοψαύτης): Μπόγιτσιτς 23 (2), Πετρόπουλος 5 (1), Μπαλής 7 (1), Μαντικός 13 (3), Κωνσταντίνου, Μαυρίας 3, Ταβάνι 2, Χωματάς 2, Κατσαβόπουλος, Διαμαντογιάννης.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 2, Καραλής, Νεόφυτος 5 (1), Καφέζας 3 (1), Ρουμελιώτης 8, Γκαβασιάδης 4, Djokic 15 (1), Πανόπουλος 3 (1), Αδαμόπουλος 17 (1), Καρατζάς 3 (1), Κογιώνης 11, Γκάτζιος 2.

ΓΣ Γαργαλιάνων-ΑΟ Αχαγιά 82 71-66

Διαιτητές: Ρίζος-Λιόνας-Σαμαράς

Δεκάλεπτα: 13-12, 34-31, 51-48, 71-66

Γαργαλιάνοι (Γκαβανόπουλος): Καλαντζή 14(4), Σίμοβιτς 25(1), Καππής 10, Γαβρίλης 9(1), Δαμιανάκος 6(2), Παπουτσής 5(1), Καστανιώτης 2, Καραγιαννίδης, Κλεφτάκης, Λαφτσίδης.

Αχαγιά (Γκοργκόλης): Γκόβας 17(2), Ραντοσάβλιεβιτς 8, Λυμπέρης 9(1), Τασσόπουλος 11(2), Σούλκο 19(3), Ταρναρής, Γκίνος, Στάθης, Μαργέλης 2.

ΑΟ Καλαμάτα 1980-ΑΟ Αχαΐας «Η Γαλήνη» 77-87

Διαιτητές: Νάστος-Βομπίρης-Τσακιράκη

Δεκάλεπτα: 16-22, 37-37, 55-66, 77-87

Καλαμάτα (Σπυρόπουλος): Σκοπέτος 22(2), Κωνσταντίνου 20(3), Αλεξανδρόπουλος 12(2), Γκιγκαουρί 8, Καρακαξής 13(1), Γεωργακόπουλος 2, Κανελλόπουλος, Τούλιας, Καούρης, Πανταζής, Νικολόπουλος.

Η Γαλήνη (Γιαννόπουλος): Γοργότσης 21(1), Τριανταφύλλου 8, Σταθόπουλος 6, Οικονομίδης, Βαμβουκάκης 29(1), Τοπιντζής 18(4), Χρήστου, Αθανασόπουλος Κ. 5, Αθανασόπουλος Θ..

16η Αγωνιστική - Κυριακή 2 Φεβρουαρίου



ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 55– 73

Παναχαϊκή vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ 71 – 63

ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 87– 70

ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ vs ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 75– 57

ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ vs ΑΧΑΓΙΑ 82 71-66

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 vs ΑΟ Γαλήνη 77 – 87

Βαθμολογία

1. ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 15-1 31

2. ΑΕ Δόξας Πύρρου Άρτας 12-4 28

3. Παναχαϊκή ΓΕ 11-5 27

4. ΓΣ Γαργαλιάνων 10-6 26

5. ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου 9-7 25

6. Πήγασος ΑΟ Θυρέας 8-8 24

7. ΝΟ Σαρωνίδας 8-8 24

8. ΑΟ Αχαγιά 82 7-9 23

9. ΑΟ Αστέρας Τεμένης 6-10 22

10. ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 4-12 20

11. ΑΟ Αχαΐας «Η Γαλήνη» 4-12 20

12. ΑΟ Καλαμάτα 2-14 18

Η ερχόμενη 17η Αγωνιστική - Κυριακή 9 Φεβρουαρίου



ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ -ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε.

ΑΧΑΓΙΑ 82-ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 - ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ