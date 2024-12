Φωκίων Ζαΐμης: Σημαντικά τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από το έργο Growth4blue για την μπλε οικονομία

"Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η εναρκτήρια συνάντηση και η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του έργου GROWTH4BLUE (GeneratingRegionalOpportunities for WorkforceTransformation and High-techInnovation in the BLUE Economy of the Adriatic-Ionian Region)., αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζει:

"Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι του έργου, οι οποίοι είναι η ανάλυση των τάσεων της αγοράς εργασίας στους τομείς της Μπλε Οικονομίας και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης απασχόλησης. Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης με την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ναυπηγική, η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η θαλάσσια βιοτεχνολογία και ο ακτοπλοϊκός τουρισμός.

Στο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και όλους του φορείς για την επιτυχημένη διεκδίκηση του προγράμματος με επικεφαλής την ΠΔΕ και τόνισε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή του καθότι είναι μια παράκτια Περιφέρεια και η μπλε οικονομία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα ανάπτυξης αλλά και πολιτισμού.

«Οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στη μπλε οικονομία έχουν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης αν είναι καινοτόμες. Επίσης, ξεχωρίζουν για την περιβαλλοντική ευαισθησία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού μας πλούτου», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό όλοι οι εταίροι του έργου: REGION OF WESTERN GREECE (RWG) –GREECE (Ελλάδα –Επικεφαλής Εταίρος)SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS - UNIVERSITY OF PELOPONNESE (UOP)TECNOPOLIS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK,NATIONAL ALLIANCE FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT (NALED, Σερβία), CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF PRIMORSK (PGZ) (Σλοβενία), THE CHAMBER OF ECONOMY OF MONTENEGRO (CEM) (Μαυροβούνιο), UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE OF NORTH MACEDONIA (MCC) (ΒόρειαΜακεδονία)".