Η Τζένιφερ Λόπεζ στηρίζει Κάμαλα Χάρις: «Ο Τραμπ προσέβαλε την ανθρωπότητα και όποιον έχει αξιοπρέπεια»

Η Λόπεζ που το τελευταίο διάστημα είδε και πάλι τον εαυτό της να πρωτοστατεί στα πρωτοσέλιδα λόγω του χωρισμού της από τον σύζυγο της Μπεν Άφλεκ, έχει μία καριέρα ιδιαίτερα επιτυχημένη στο τραγούδι που ξεκίνησε με το χιτ του 1999 "If you had my love", αλλά και αξιοσημείωτη κινηματογραφική παρουσία.

