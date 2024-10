Πέθανε η ηθοποιός Τέρι Γκαρ – Ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία Τούτσι

Η Tέρι Γκαρ η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για το ρόλο της στην ταινία Tούτσι, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών.

Ήταν επίσης γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες Young Frankenstein, Close Encounters Of The Third Kind και στην εμβληματική κωμική σειρά Friends όπου υποδύθηκε τη μαμά της Φοίβης.

Η βετεράνος ηθοποιός απεβίωσε στο Λος Άντζελες την Τρίτη μετά από μακρά μάχη με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Το 2002 είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με τη χρόνια ασθένεια που βλάπτει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η κορύφωση της καριέρας της ήρθε το 1983, καθώς ήταν υποψήφια για το όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Tούτσι. Τελικά έχασε από τη συμπρωταγωνίστρια της στην ίδια ταινία Τζέσικα Λανγκ.