Paul Di’Anno: Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden

Ο αρχικός τραγουδιστής των Iron Maiden, Paul Di’Anno, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Η ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook αναφέρει:

«Εκ μέρους της οικογένειάς του, η Conquest Music με λύπη επιβεβαιώνει το θάνατο του Paul Andrews, επαγγελματικά γνωστού ως Paul Di’Anno.

Ο Paul απεβίωσε στο σπίτι του στο Salisbury σε ηλικία 66 ετών.

Γεννημένος στο Chingford του Ανατολικού Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1958, ο Paul έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως τραγουδιστής του αγγλικού heavy metal συγκροτήματος, Iron Maiden μεταξύ 1978 και 1981. Τραγούδησε στο πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους Iron Maiden και στο επιδραστικό επόμενο άλμπουμ Killers.

Μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden, ο Paul Di’Anno είχε μια μακρά και περιπετειώδη δισκογραφική καριέρα με τους Battlezone και Killers, καθώς και πολυάριθμες σόλο κυκλοφορίες και guest εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον περιόρισαν να εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι, ο Paul συνέχισε να διασκεδάζει τους οπαδούς του σε όλο τον κόσμο, μετρώντας πάνω από 100 συναυλίες από το 2023.

Το πρώτο αναδρομικό άλμπουμ της καριέρας του, The Book of the Beast, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιείχε τα σημαντικότερα σημεία των ηχογραφήσεών του μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden.

Η Conquest Music είναι υπερήφανη που είχε τον Paul Di’Anno στην καλλιτεχνική της οικογένεια και ζητά από τη λεγεώνα των θαυμαστών του να υψώσουν ένα ποτήρι στη μνήμη του»