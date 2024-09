Pink the City 2024 - Πρόληψη για όλους - Πρόληψη παντού

Για 12η συνεχή χρονιά το Pink the City ετοιμάζεται να βάψει τη πόλη ροζ και να στείλει το πάντα επίκαιρο μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Η Πρόληψη που δεν σταματά ποτέ είναι το κυρίαρχο μήνυμα του φετινού PINK THE CITY. Από τη νέα γενιά μέχρι και την τρίτη ηλικία καμία γυναίκα δεν πρέπει να παραμελεί τον προληπτικό της έλεγχο.

Κάθε χρόνο, βάφουμε την Πάτρα «ροζ», με το συμβολικό μας περίπατο και τα χαρακτηριστικά pink t-shirt που κατακλύζουν την πόλη κατά χιλιάδες, την προτελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στόχος μας και φέτος είναι τη Κυριακή στις 20 Οκτωβρίου, να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερους φίλους και φίλες να λάβουν μέρος στην δράση μας απ’ όπου κι αν βρίσκονται.

H δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Από την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου ξεκινούν οι ατομικές και ομαδικές εγγραφές για την συμμετοχή στον μεγάλο Περίπατο Ζωής! Με την εγγραφή σας στη δράση (κόστος 7€) ,παίρνετε δωρεάν το χαρακτηριστικό ροζ t-shirt της δράσης Pink the City 2024 (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων).

Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιούνται ως εξής:

1-19/10: Στο περίπτερο εγγραφών του Συλλόγου στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-21:00 & Σάββατο 10:00-15:00).

1- 17/10: Στην ιστοσελίδα www.pinkthecity.gr στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Από τις 8 έως και τις 12 Οκτωβρίου, θα διενεργηθούν οι καθιερωμένες κλινικές εξετάσεις μαστού για τον γενικό πληθυσμό από τους πλέον έγκυρους και εξειδικευμένους χειρουργούς της πόλης στην Κινητή Μονάδα Υγείας, που θα βρίσκεται στην Πλατεία Γεωργίου σε ώρες που θα ανακοινωθούν.

Η πόλη της Πάτρας θα φωταγωγηθεί στα χρώματα του Pink the City, καθώς εμβληματικά κτίρια αλλά και επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προσπάθεια του Συλλόγου και στον αγώνα για την ενημέρωση και κινητοποίηση των γυναικών της ευρύτερης περιοχής. Στις 12 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του ιστορικού Κυματοθραύστη της πόλης.

Από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου το Pink the City και το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών «Welcome to UP 2024», ενημερώνοντας τη φοιτητική κοινότητα για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Καθ’ όλη την διάρκεια του Οκτωβρίου θα υπάρξουν ενδιάμεσες εκδηλώσεις και εκπλήξεις, που θα ανακοινωθούν.

Μείνετε συντονισμένοι στους ρυθμούς PINK THE CITY 2024!