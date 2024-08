Πανεπιστήμιο Πατρών: Συνάντηση Μπούρα με τον ιδρυτή του Ιδρύματος Ελληνικής Διασποράς

Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί ξενάγηση των πρωτοετών φοιτητών/τριών στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου "Welcome to UP 2024".

