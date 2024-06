Σύμη: Θρίλερ δίχως τέλος με την εξαφάνιση του Dr Michael Mosley

«Τον είδα δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με έναν ηλικιωμένο»

Τον 67χρονο Dr Michael Mosley φαίνεται να είδε λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του μία γυναίκα, η οποία περιέγραψε στην ΕΡΤ το σημείο όπου τον πρόσεξε.

«Στις 14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο» περιέγραψε αρχικά. «Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό», συνέχισε.

Μάλιστα, η γυναίκα διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι τον είχε δει.

Ποιος είναι ο Dr Michael Mosley

Ο Dr Michael Mosley είναι τηλεοπτικός δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής που εργάζεται στο BBC από το 1985, μετά την αποφοίτησή του από την ιατρική σχολή.

Είναι παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη Βιολογία και την Ιατρική και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο «The One Show».

Είναι υπέρμαχος της διαλείπουσας νηστείας και της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων, που έχει γράψει βιβλία που προωθούν την κετογονική δίαιτα.

Συμμετείχε στη σειρά του BBC «Two Engineering Inventions That Changed the World» του 2004 με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε για την τηλεόραση «Blood and Guts», το «Medical Mavericks», το «The Story of Science» και το «Make Me» για το BBC One.

Τον Απρίλιο – Ιούνιο του 2010 παρουσίασε την τηλεοπτική σειρά «The Story of Science: Power, Proof and Passion» που μεταδόθηκε από το BBC Two.

Το 2011 έκανε μία σειρά με τίτλο «The Brain: A Secret History», με θέμα την ιστορία της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης.