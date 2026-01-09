Σαν "τσαμπιά σταφύλια" πλέον οι κάμερες στα φανάρια και της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Κανείς διακρίνει νέες κάμερες σε κεντρικά φανάρια της Πάτρας
Η αυστηροποίηση του ΚΟΚ έχει φέρει νέα μέτρα και σταθμά εκτός των άλλων και στα μέσα καταγραφής στους δρόμους.
Οι κάμερες που γνωρίζαμε ήταν το πρώτο κύμα και δεν αφορούσε απαραίτητα σε καταγραφή οχημάτων και ειδικότερα πινακίδων. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι συγκεκριμένες συσκευές, γνωστές ως “αισθητήρες καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων”, δεν συνιστούν συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας ή προσώπων. Αυτές είναι οι κάμερες που βλέπουμε ψηλά πάνω στα φανάρια.
Οι νέες κάμερες ωστόσο, που θα μπορούν να καταγράψουν πινακίδες και ακόμη οδηγούς που μιλούν στο κινητό τηλέφωνο έχουν τοποθετηθεί το τελευταίο διάστημα και σε χαμηλότερο ύψος στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ βρίσκονται ήδη σε αρκετά φανάρια και της Πάτρας.
