Ο Γιάννης Τσορτέκης θριάμβευσε στις Κάννες: Επιστρέφει με βραβείο για ελληνική ταινία

Η ταινία “Το Χάος που Άφησε Πίσω της” με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Τσορτέκη και τη Μαρίνα Σιώτου διακρίθηκε στο 77ο Φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Κολιούκου έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και κέρδισε το δεύτερο μεγάλο βραβείο του Επίσημου Διαγωνιστικού Σπουδαστικού Τμήματος του Φεστιβάλ, LΑ CINEF.

Η ταινία επιλέχθηκε από 2.263 συμμετοχές νέων δημιουργών απ’ όλον τον κόσμο και διαγωνίστηκε ανάμεσα σε άλλες 17.

Το “The Chaos She Left Behind” απέσπασε εξ ημισείας το δεύτερο βραβείο με το “Out the Window Through the Wall” σε σκηνοθεσία Αζια Σεγκάλοβιτς.

Ο Γιάννης Τσορτέκης μαζί με τους συντελεστές της ταινίας βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας τους στις Κάννες, με τον γνωστό πρωταγωνιστή να δημοσιεύσει στο instagram φωτογραφίες από κόκκινο χαλί.