Πάτρα: Το δημοτικό σχολείο Παραλίας στο πρόγραμμα eTwinning

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου 2023 την υλοποίηση ενός έργου eTwinning με τίτλο “Nice to meet you! Let's know each other”, το οποίο θα ολοκληρωθεί με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ' τάξης συνεργάζονται υπό την καθοδήγηση της κας Διαμαντέλλη Μαριάνθης, εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου, και την αρωγή του διευθυντή του σχολείου, κ. Σκεπετάρη Ηλία, με συνομηλίκους τους από Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία καθώς και με τους/τις μικρούς/-ές μαθητές/-τριες της Δ' τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου της Τουρκίας. Σκοπό του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εταίρους σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Επιμέρους στόχοι του είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας καθώς επίσης και η ανάπτυξη γνώσεων για τις νέες τεχνολογίες μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που αναπτύσσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/-τριών, οι οποίες αποτελούν δεξιότητες του 21ου αιώνα. Επίσης, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή του διαφορετικού ως ίσου χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο έργο, ακολουθώντας τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και προετοιμάζοντας τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές/-τριες και αυριανούς πολίτες για τη ζωή σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Στις 13.05.2024 διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας TwinSpace, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας που φιλοξενεί τα έργα eTwinning, η τρίτη διεθνής διαδικτυακή συνάντηση των συνεργαζόμενων μαθητών/-τριών, η οποία διήρκησε μία ώρα και αφορούσε σε σύγχρονη συνεργασία διακρατικών ομάδων στις οποίες συμμετείχαν μαθητές/-τριες από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα μέλη κάθε ομάδας συνομίλησαν μέσω chat προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να έχει η πόλη των ονείρων τους. Στη συνέχεια, ο/η γραμματέας κάθε ομάδας χρησιμοποίησε ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο κατέγραψε όλα τα στοιχεία τα οποία συναποφάσισε η ομάδα του/της ότι θα ήθελε να έχει η ονειρική τους πόλη, και το εργαλείο αυτό (Canva, NightCafe, Copilot) δημιούργησε μια υπέροχη εικόνα της πόλης των ονείρων τους.

Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού Πληροφορικής του σχολείου, κ. Δαούση Δημήτρη, υπήρξε πολύτιμη για τη διεξαγωγή της διαδικτυακής συνάντησης, καθώς φρόντισε να προετοιμάσει το εργαστήριο υπολογιστών ούτως ώστε να λειτουργήσουν όλα κατ' ευχήν καθόλη τη διάρκεια της συνάντησης και να μπορέσουν να δουλέψουν οι μαθητές/-τριες σε ομάδες, βλέποντας ταυτόχρονα μέσω του βιντεοπροβολέα και τους εταίρους τους, που βρίσκονταν στις αίθουσες των δικών τους σχολείων, να συνεργάζονται μαζί τους.