Αποχώρησε οικειοθελώς η Δήμητρα Αλεξανδράκη από το I ‘m a Celebrity

Με το δεύτερο επεισόδιο του ριάλιτι I ‘m a I’m a celebrity get me out of here να βγαίνει στον αέρα, είχαμε με το καλημέρα σας και την πρώτη αποχώρηση.



Ο Γιώργος Λιανός έκανε… έκτακτο δελτίο στη ζούγκλα και τους celebrities, ανακοινώνοντας τον παίκτη που αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς.

«Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος γιατί μόλις τώρα ήχησε στη ζούγκλα μια σημαντική δήλωση. «I’m a celebrity, get me out of here» αναφώνησε ένα μέλος της ομάδας των επωνύμων. Ανακοίνωση η οποία και οδηγεί αυτό το μέλος αυτόματα εκτός παιχνιδιού» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

«Η Δήμητρα μού είχε αναφέρει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε. Δυστυχώς την ταλαιπωρούσε καιρό και έπρεπε να αποχωρήσει για να φροντίσει τον εαυτό της» δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη στην κάμερα του Celebrity.