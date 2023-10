Welcome to UP 2023: Patra’s University Alumni – Success Stories Διακεκριμένοι απόφοιτοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους

Οι επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών επιστρέφουν με «όχημα» το Welcome to UP 2023 και μας διηγούνται το προσωπικό τους success story, ανοίγοντας ένα «παράθυρο» στον τρόπο σκέψης και στον προσανατολισμό των πρωτοετών φοιτητών.

Στο πλαίσιο του Alumni Success Stories, μιας θεματικής Ημερίδας τύπου TEDx, οι ομιλητές/τριες «μοιράζονται» με τους φοιτητές τις εμπειρίες τους και δίνουν κατευθύνσεις, αναλύοντας τρόπους σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και την παραγωγή και συζητούν για τα «όπλα» που παρέχει στους φοιτητές του το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο διακρίνεται για την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Η ημερίδα Patra’s University Alumni – Success Stories θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 - 15.00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Παράλληλα θα πραγματοποιείται ξενάγηση αποκλειστικά για τους φοιτητές στα εκθέματα του Μουσείου – Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Ομιλητές της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που στόχο έχει να μεταγγίσει γνώση, εμπειρία και ενθουσιασμό, με “know how” αφηγήσεις, θα είναι οι: Eυθυμία Κεφαλαία, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Φρανκφούρτης, Αναστασία Κυρσανίδη, Διευθύντρια Πελοποννήσου-Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος στην MRB Hellas SA και Θωμάς Χαλκίδης, Managing Director της HELBIO S.A.

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΓΕΦΥΡΑ.

Η Ευθυμία Κεφαλαία

Η Ευθυμία (Μέμα) Κεφαλέα γεννήθηκε στον Βόλο. Τελείωσε το 1ο Λύκειο Λάρισας και εισήχθη στη Σχολή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1986.

Μετά την αποφοίτησή της συνεργάστηκε (κατόπιν υποτροφίας που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Καρλσρούης της Γερμανίας. Το 1994 αναλαμβάνει καθήκοντα επιστημονικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Neuroinformatics του Πανεπιστημίου Μπόχουμ, δίπλα στον κορυφαίο καθηγητή στον τομέα της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης Prof. Dr. Christoph von der Malsburg. Τα αποτελέσματα της έρευνάς της χρησιμοποιήθηκαν, αφού πρώτα αναγνωρίστηκαν ως πατέντα, στο ρομπότ της γερμανικής εταιρείας Έρευνας του Διαστήματος DLR που εστάλη στον Άρη.

Μετά τη διδακτορική της διατριβή, ξεκίνησε την καριέρα της στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης το 1999. Αρχικά υπήρξε συνεργάτης στον τομέα Information Technology και στη συνέχεια εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σχεδόν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Από το 2012 είναι αντιπρόεδρος στον τομέα Εκκαθαρίσεων (Clearing) στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Eurex του Ομίλου.

Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Φλώκο, επίσης απόφοιτο της ίδιας σχολής, και έχουν δύο παιδιά.

Η Αναστασία Κυρσανίδη

Η Δρ Αναστασία Κυρσανίδη είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι διδάκτωρ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο τη μοντελοποίηση μεταλλικών ελασμάτων με δέσμες λέιζερ. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την προσομοίωση των διαδικασιών μορφοποίησης με λέιζερ, την αντοχή σε ερπυσμό των κραμάτων αλουμινίου, τη σχεδίαση ανεμογεννητριών split-Blade.

Από το 1999 και για σχεδόν δέκα χρόνια, εργάστηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στο Ενεργειακό Κέντρο Λαυρίου ως Μηχανικός Λειτουργίας Θερμοηλεκτρικών Σταθμών, υπεύθυνη των Σταθμών Συνδυασμένου Κύκλου καθώς και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ.

Από το 2008 εργάζεται στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε διάφορες θέσεις. Διετέλεσε Τομεάρχης του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης της περιοχής Πάτρας του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διευθύντρια της παραπάνω περιοχής του ΔΕΔΔΗΕ. Από το 2020 είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

O Δημήτρης Μαύρος

Ο Δημήτρης Mαύρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην MRB Hellas SA.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στη Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Φυσικής (Πτυχίο Φυσικής) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρονικής. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου με εξειδίκευση σε θέματα Στατιστικής.

Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην MRB HELLAS A.E. Στη διάρκεια της συνεργασίας του με την MRB HELLAS έχει χειριστεί μεγάλους Έλληνες και πολυεθνικούς πελάτες, Μ.Μ.Ε. και οργανισμούς του Δημοσίου. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως επίσημος εισηγητής σε συνέδρια του Ε.Ι.Μ., της Ε.Δ.Ε.Ε., της Ε.Ε.Δ.Ε., του ΕΙΕΠ, της Λέσχης Επιχειρηματικότητος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του ECR και άλλων επίσημων φορέων της χώρας.

Είναι καταξιωμένο στέλεχος στον επαγγελματικό χώρο της έρευνας αγοράς, με συστάσεις όχι μόνο εντός της ελληνικής αγοράς αλλά και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, αξίζει να αναφερθεί η τιμητική διάκριση που του έγινε, συμμετέχοντας στην εξαιρετικής σημαντικότητας εξαμελή επιτροπή (Αγγλία 1 εκπρόσωπος, Γαλλία 2, ΗΠΑ 1, Ελλάδα 1, Γερμανία 1) της E.SO.MA.R. (European Society of Market Research) με στόχο την ανανέωση / αναθεώρηση των Διεθνών Κωδίκων Δεοντολογίας στον τομέα των Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών.

Ο Θωμάς Χαλκίδης

Ο Θωμάς Χαλκίδης είναι Managing Director της HELBIO S.A. Η Helbio είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με έδρα την Πάτρα, στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία Συστημάτων Υδρογόνου και Ενέργειας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές.

Ο Δρ Χαλκίδης είναι κάτοχος πτυχίων MEng, MSc και PhD στη χημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο τομέας εξειδίκευσής του είναι η ετερογενής κατάλυση, ο σχεδιασμός αντιδραστήρων και διεργασιών, οι μελέτες HazOp και η μείωση της ρύπανσης. Έχει εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό καταλυτών και μηχανιστικές μελέτες που περιλαμβάνουν τεχνικές όπως φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS), φασματομετρία μάζας, αέρια χρωματογραφία, FTIR, περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) και BET. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε διεθνή περιοδικά και έχει κάνει πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

(Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ, στο site του Welcome, welcometoup.upatras.gr-

