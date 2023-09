Το βραβείο “Andrea Prader Prize” για το 2023 στον Πατρινό Καθηγητή Γεώργιο Χρούσο

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ( European Society of Pediatric Endocrinology, ΕSPE – https://www.eurospe.org/) απένειμε το βραβείο “Andrea Prader Prize” για το 2023 στον Καθηγητή του ΕΚΠΑ Γεώργιο Χρούσο.

Η απονομή του βραβείου ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της 61ης Ετήσιας Συνάντησης της ESPE που πραγματοποιήθηκε στην Χάγη στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2023 ( https://www.eurospe.org/events-espe/espe-2023-annual-meeting).

Το Βραβείο Andrea Prader είναι το πιο σημαντικό βραβείο της ESPE. Πρόκειται για ετήσιο βραβείο το οποίο απονέμεται σε ένα μέλος της ESPE που έχει διακριθεί, σε αναγνώριση της ηγετικής του ικανότητας, των επιτευγμάτων του στη διδασκαλία και την έρευνα, και της εξαιρετικής συνολικής συμβολής του στον τομέα της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας. Η απόφαση για την απονομή λαμβάνεται από την διεθνή επιτροπή Andrea Prader.

Βιογραφικό Γ. Χρούσου

Ο Γεώργιος Χρούσος είναι Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνος της Ενδοκρινολογικής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, ενώ από το 2010 κατέχει την ΄Εδρα της UNESCO στην Εφηβική Ιατρική (UNESCO Chair on Adolescent Health Care) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 κατείχε την Διακεκριμένη ΄Εδρα Τζων Κλούγκε στην Τεχνολογία και Κοινωνία, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ (Kluge Distinguished Chair in Technοlogy and Society, Library of Congress, USA).

Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, το 2000, χρημάτισε Διευθυντής του Τμήματος Παιδιατρικής και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης στην Βηθεσδά της Πολιτείας του Maryland και καθηγητής της Παιδιατρικής, Φυσιολογίας και Βιοφυσικής του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ουάσινγκτον, τίτλους που κατέχει και σήμερα.

Ο Γ. Χρούσος έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως για την έρευνά του στο μοριακό σύστημα μετάδοσης του σήματος των γλυκοκορτικοειδών στο κύτταρο, στις νόσους του άξονα των επινεφριδίων και στους φυσιολογικούς και μοριακούς μηχανισμούς του στρες. Ο Δρ. Χρούσος έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βιοϊατρική βιβλιογραφία και η προσφορά του έχει ανοίξει νέους ορίζοντες σε ένα φάσμα χρόνιων σύμπλοκων διαταραχών του ανθρώπου, όπως η κατάθλιψη, το μεταβολικό σύνδρομο και οι αυτοάνοσες παθήσεις.

Κατά τη σταδιοδρομία του, υπήρξε μέντορας και συνεργάτης σε μία εντυπωσιακή ομάδα νέων επιστημόνων, τόσον ιατρών όσο και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, όπως βιολόγων, ψυχολόγων, διατροφολόγων, κ.ά., οι οποίοι/ες διαπρέπουν και/ή έχουν κατακτήσει μεγάλα αξιώματα στον ακαδημαϊκό, κλινικό και βιομηχανικό κόσμο.

Έχει συγγράψει πάνω από 1000 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και το έργο του έχει αναφερθεί διεθνώς σε πάνω από 190,000 επιστημονικές δημοσιεύσεις, μια αδιάψευστη μαρτυρία της σημασίας και επιρροής της έρευνάς του. Σύμφωνα με το Institute of Scientific Information, είναι ένας από τους πιο υψηλά αναφερόμενους επιστήμονες στον κόσμο (ISI highly cited) όχι μόνο στην Κλινική Ιατρική, αλλά και στην Βιολογία και Βιοχημεία, αλλά και ο υψηλότερα αναφερόμενος κλινικός παιδίατρος και ενδοκρινολόγος παγκοσμίως. Είναι επίσης ο μοναδικός ΄Ελληνας ιατρός-επιστήμων που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 100 πλέον αναφερόμενων ιατρών-επιστημόνων στον κόσμο.

Ο κ. Χρούσος είναι Master (Μεγάλος Διδάσκαλος) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών (American College of Physicians) και του Αμερικανικoύ Κολλεγίου Ενδοκρινολογίας (American College of Endocrinology) και Εταίρος (Fellow) του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών της Μεγάλης Βρετανίας (Royal College of Physicians, London, UK). Μεταξύ άλλων, είναι Επίτιμος Διδάκτωρ των Πανεπιστημίων της Λιέγης, Βελγίου, Ανκώνας, Ιταλίας και Πατρών, Ελλάδας, και Επίτιμος Καθηγητής των πανεπιστημίων Warwick,St.Petersburg Medical University, Medical University of Xi’an, και Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Είναι εκλεγμένο μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (The National Academy of Medicine, Washington, DC, USA) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (Academia Europaea, London, UK).

Ο Γ. Χρούσος έχει λάβει πολυάριθμα διεθνή βραβεία για το έργο του, όπως το 1987 Richard E. Weitzman Memorial Award, US Endocrine Society, το 1992 Superior Service Award, U.S. Public Health Service, το 1997 Clinical Investigator Award, US Endocrine Society, τό 1997 Hans Selye Award, Hans Selye Foundation, Montreal, Canada, το First Prize, 1999 Pharmacia-Upjohn International Award for Excellence in Published Clinical Research, US Endocrine Society, το 1999 Novera Herbert Spector Award, International Society for Neuroimmunomodulation, Lugano, Switzerland, το 2000 Henning Andersen Prize, European Society for Pediatric Endocrinology, Brussels, Belgium, το 2002 Sir Edward Sharpey-Schafer Medal, British Endocrine Societies, το 2006 Lifetime Achievement Award, International Society for Psycho-Neuro-Endocrinology, Glasgow, UK, το 2007 Henning Andersen Prize, European Society for Pediatric Endocrinology, Helsinki, Finland και το 2008 Geoffrey Harris Prize in Neuroendocrinology, European Society of Endocrinology, Berlin, Germany. Το 2011 τιμήθηκe από διεθνή επιτροπή, με το Αριστείο Μποδοσάκη του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το 2014 τιμήθηκe με το ύψιστο βραβείο της Αμερικανικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (US Endocrine Society) Fred Conrad Koch Award.

Πρόσφατα Βραβεία / Διακρίσεις

2021 – Elected Member, Sigma Xi (ΣΞ) Scientific Research Honor Society, USA

2021 – Prix Gallien Award in Scientific Research, Athens Greece

2022 – Delbert Fisher Research Scholar Award, US Endocrine Society, Atlanta, GA, USA

2022 – Carl Gemzell Lecture, Uppsala University, Uppsala, Sweeden

2023 – Transatlantic Alliance Award, Endocrine Society και European Society of Endocrinology, Chicago, Illinois, USA