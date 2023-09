I’m a celebrity get me out of here: Αναχώρησαν οι παίκτες για τον Άγιο Δομίνικο

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν οι τηλεοπτικές κάμερες για να καλύψουν την αναχώρηση των παικτών του νέου ριάλιτι παιχνιδιού του ΣΚΑΪ, «I’m a celebrity get me out of here».

Ανάμεσα στους παίκτες που ήταν στην αποστολή ήταν ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Μαρία Καλάβρια, η Ιωάννα Λίλη, η Εμιλία Βόντος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ο Πάνος Καλίδης, η Αγγελική Ηλιάδη, η Χριστίνα Κολέτσα, ο Μπο, η Στέλλα Γεωργιάδου και ο Τάσος Ξιαρχό.

Κάποιοι από αυτούς έκαναν δηλώσεις σχετικά με την εμπειρία που πρόκειται να ζήσουν, ενώ άλλοι απέφευγαν τις κάμερες.

