Μη χάσετε την Κέιτ Μάρα στο «Black Mirror» του Netflix γιατί θα χάσετε

Αρχικά μας εντυπωσίασε ως αδίστακτη, sexy δημοσιογράφος στο «House of Cards» πλάι στον Κέβιν Σπέισι, πέρασε από το «ψυχωτικό» American Horror Story και πρόσφατα ο τρανσέξουαλ Ελιοτ Πέιτζ αποκάλυψε πως είχαν στο παρελθόν κρυφή παράλληλη σχέση. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο παίζοντας στη σειρά «διαταραγμένων» ιστοριών του Netflix, «Black Mirror». Mε παιδικό πρόσωπο, αλλά το ίδιο καθηλωτικό βλέμμα, μπαίνει στο επίκεντρο ενός ερωτικού τριγώνου φουτουριστικής φαντασίας. Συγκεκριμένα, παίζει στο τρίτο από τα έξι επεισόδια με τίτλο Beyond the Sea. Θυμίζουμε ότι η σειρά του Charlie Brooker, θεωρείται μια από τις καλύτερες της τελευταίας 15ετίας και από τις δημοφιλέστερες στην ιστορία του Netflix.

Θυμίζουμε πως η Κέιτ Μάρα είναι αδελφή της επίσης διάσημης ηθοποιού Ρούνει Μαρα. Στο σινεμά έχει πορεία 27 ετών (Fantastic Four, The Martian, My Days of Mercy). Παντρεύτηκε το 2017 το συνάδελφό της Τζέιμι Μπελ και έχουν δυο παιδιά.