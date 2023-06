Yarden Harel: Tί έκανε η κορυφαία ισραηλινή influencer και τηλεπαρουσιάστρια στην Πάτρα;

Μια απρόσμενη έκπληξη είχαμε το περασμένο τριήμερο: Η κούκλα Ισραηλινή Yarden Harel, πασίγνωστη στην πατρίδα της καθώς είναι τηλεπαρουσιάστρια, φωτογράφος και influencer με 450.000 followers, βρέθηκε στην πόλη μας με αφορμή την δημοφιλή, ταξιδιωτική εκπομπή της.

Μαζί με τον συμπαρουσιαστή της και παραγωγό Erez Dan αλλά και το συνεργείο του tv show «Τhe Best in the World» κατέφθασαν για να αναδείξουν την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή μας. Αφού συνάντησαν τον τέως πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ως κριτή σε αναμέτρηση μαγειρικής με τοπικές γεύσεις, βόλταραν στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του συμπολίτη Πάρη Αθανασόπουλου, που γνωρίζουμε από την εστίαση αλλά πλέον ασχολείται και με διαφήμιση- επικοινωνία- social media, αλλά και της φίλης και συνεργάτιδάς του Μάνιας Καμπούρη, η Yarden Harel επισκέφθηκε πατρινά καταστήματα. Εννοείται πως ο φωτογραφικός φακός την ακολούθησε και στην εμβληματική πλατεία Γεωργίου για το thebest.gr