Σεισμός στην Τουρκία: Καταστράφηκε ελληνική εκκλησία μετά από επτά αιώνες

Historic Greek Orthodox church, estimated to be 700 years old, was destroyed due to the quakes in Türkiye’s southern Hatay province, known as the home to civilizations https://t.co/25NOyyXXww pic.twitter.com/j9PjjcQ1S1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 11, 2023

Μιλώντας στο Anadolu ο Ιμπραήμ Τσιλινγκίρ, αντιπρόεδρος του ιδρύματος της εκκλησίας, ανέφερε ότι το κτίριο αποκαταστάθηκε μόλις το 2020. «Αναστηλώσαμε την εκκλησία πριν από τρία χρόνια. Καταβάλαμε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για αυτό» λέει.

«Ήταν μια πολύ όμορφη εκκλησία που πραγματικά άξιζε να τη δεις και στέκεται από την ίδρυσή της. Δυστυχώς, καταστράφηκε μετά τον σεισμό» πρόσθεσε, καλώντας τις τουρκικές αρχές να βοηθήσουν για την αποκατάσταση της εκκλησίας.

«Η καταστροφή της εκκλησίας αναστάτωσε πραγματικά τους ανθρώπους. Ελπίζω να ξαναχτίσουμε αυτή την εκκλησία μαζί με το κράτος» υπογραμμίζει ο Τσιλινγκίρ.