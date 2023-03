Το TheBest στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Η αφοπλιστική ενέργεια των ντοκιμαντέρ

Πολύ καλές εντυπώσεις στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα άφησε και η ταινία του Άγγελου Ράλλη «Mighty Afrin: In the time of floods», συμπαραγωγής Ελλάδας, Γαλλίας και Γερμανίας που μας μεταφέρει σε ένα ονειρικό σύμπαν όπου ένα νησί από λάσπη βυθίζεται με την τάση να εξαφανιστεί, εκεί που ο ποταμός Βραχμαπούτρα κυριαρχεί συμπαρασύροντας τα πάντα στο διάβα του. Εκεί η μικρή ορφανή Αφρίν συλλέγει πολύτιμα σκουπίδια, εκεί χάνει το σπίτι της που βυθίζεται από τις πλημμύρες και φεύγει με τη βάρκα της για τη μεγαλούπολη προς αναζήτηση του πατέρα της. Προκειμένου να επιβιώσει σε έναν κόσμο που χάνεται, η Αφρίν πρέπει να μεγαλώσει τάχιστα για να μπορέσει να κατανοήσει τα μυστήρια αυτού του κόσμου. Ο Ράλλης ξεφεύγει από την παγίδα ενός μελοδραματικού φιλμ και ισορροπεί περίτεχνα ανάμεσα σε μια οικολογική ταινία για την κλιματική αλλαγή και σε μια ταινία παιδικής ενηλικίωσης. Χωρίς να γέρνει την πλάστιγγα ανισομερώς προς τη μια πλευρά χτίζει μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία και μαζί ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μπολιάζοντάς το με γερές δόσεις μαγικού λυρισμού που του προσδίδουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.