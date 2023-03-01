Με 75 Αχαιούς θα διεξαχθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Την Κυριακή στα Τρίκαλα
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος του 2023 για τις κατηγορίες, Ανδρών – Γυναικών, Κ23, Κ20, Κ18, Κ16 θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» Πηγής Τρικάλων
Είναι το 4ο κατά σειρά Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου της σεζόν, μετά τον Μαραθώνιο, τα 35 χλμ βάδην και τον κλειστό. Ακολουθούν τα πρωταθλήματα 20 χλμ βάδην, ο Ημιμαραθώνιος, το Ορεινού και τα 10.000μ. στο Αίγιο.
Οι συμμετοχές ολοκληρώθηκαν, επεξεργάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΓΑΣ και οριστικοποιήθηκαν κατ' αγώνισμα στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες.
Στην κατηγορία ανδρών, 10 χλμ. έχουν δηλωθεί για να πάρουν μέρος 105 αθλητές μεταξύ των οποίων οι Μάριος Αναγνώστου, Μάρκος Γκούρλιας, Γιώργος Σταμούλης, Παναγιώτης Καραΐσκος, Αλέξανδρος Σουκούλης, Γιώργος Μιχάλης Τάσσης κ.α. Στα 8 χλμ. γυναικών έχουν δηλωθεί 51 αθλήτριες.
Αριθμητικά στις υπόλοιπες κατηγορίες έχουν δηλωθεί συνολικά 878 σε όλες τις κατηγορίες και αναλυτικά::
Ανδρών. 10χλμ. ανδρών 105, 8χλμ Κ23 49, 6χλμ Κ20 54, 4χλμ Κ18 132 και 3χλμ Κ16 145 (485)
Γυναικών: 8χλμ γυναικών 51, 6χλμ Κ23 23, 4χλμ Κ20 32, 3χλμ Κ18 112 και 2χλμ Κ16 175 (393).
Ανάμεσά τους και 75 αθλητές από τα σωματεία της Αχαΐας.
Αναλυτικά:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σύλλογος
10000 M ΑΝΔΡΩΝ
12 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
55 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
56 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
65 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
69 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
75 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
76 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
90 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
94 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
8000 Μ K23 ΑΝΔΡΩΝ
21 Ηλίας Αργύρης 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
27 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
40 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
43 Ιωσήφ Ορφανόπουλος 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
44 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
6000 Μ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
3 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
7 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
9 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
42 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
43 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
4000 Μ K18 ΑΝΔΡΩΝ
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
5 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
23 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
46 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"
56 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
59 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
62 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
103 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
3000 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
18 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
50 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 ΑΣ ΗΛΙΟΣ
78 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
96 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
98 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
105 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
106 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
108 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
113 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
8000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
40 ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6000 Μ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
16 ΣΠΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"
4000 Μ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
20 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"
21 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
12 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
23 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
24 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
36 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
37 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
46 ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
53 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
54 ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
59 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
61 ΝΤΖΟΥΜΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
64 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
69 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
85 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"
2000 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
7 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
13 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14 ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
26 ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
32 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
33 ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
64 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
75 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
76 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
94 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
100 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
102 ΚΑΡΑMΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"
142 ΤΣΑΦΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10:00 4χλμ. Κ20 – Γυναικών
10:20 3χλμ. Κ18 – Γυναικών
10:35 3χλμ. Κ16 – Αγοριών
10:55 2χλμ. Κ16 – Κοριτσιών
11:15 4χλμ. Κ18 – Ανδρών
11:35 8χλμ.& 6χλμ. Γυναικών & Κ23 Γυναικών
12:15 6χλμ. Κ20 Ανδρών
12:45 10χλμ. & 8χλμ. Ανδρών & Κ23 Ανδρών
Σε προετοιμασία με τις Εθνικές πόλο Κ20 και Κ15 13 (!) νεαροί Πατρινοί
Η μεγάλη πεντάδα της Παναχαϊκής
Τα έξι χαμένα τρόπαια Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού
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