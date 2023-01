Έσβησε στα 86 του ο Αμερικανός ηθοποιός και σεναριογράφος Quinn Redeker

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση που έγινε τώρα γνωστή πως λίγο πριν τις γιορτές, στις 20 Δεκεμβρίου 2022 απεβίωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Quinn Redeker – Κουίν Ρέντεκερ στα 86 του χρόνια, ο οποίος είχε παίξει τόσο στο σινεμά όσο και σε δημοφιλείς σαπουνόπερες στην τηλεόραση όπως στη σειρά «Days of Our Lives – Μέρες Αγάπης» και «The Young and the Restless – Ατίθασα Νιάτα» που είχε προβληθεί και στην Ελλάδα. Πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Camarillo της California, όπως ανέφερε η κόρη του, Arianne Raser στο The Hollywood Reporter, το οποίο στο ρεπορτάζ του δεν παραλείπει να τονίσει πως ο εκλιπών ηθοποιός ήταν ο υπεύθυνος για την βασική ιδέα και σενάριο του Οσκαρικού φιλμ του 1978, «The Deer Hunter – Ο Ελαφοκυνηγός» του Μάικλ Τσιμίνο με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Κρίστοφερ Γουόκεν και την Μέριλ Στριπ και πως είχε προταθεί και για το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του ο Redeker είχε εμφανιστεί στο «The Three Stooges Meet Hercules» (1962) σε σκηνοθεσία Edward Bernds ενώ τη δεκαετία του ’70 υποδύθηκε ρόλους σε υψηλού πρεστίζ ταινίες, δουλεύοντας με τον σταρ Robert Redford στις ταινίες «The Candidate – Ο Υποψήφιος» του Μάικλ Ρίτσι (1972), «The Electric Horseman – Ο Ηλεκτρικός Καβαλάρης» του Σίντνει Πόλακ (1979) και «Συνηθισμένοι Άνθρωποι - Ordinary People» (1980) που είχε σκηνοθετήσει ο Ρέντφορντ. Το «Συνηθισμένοι Άνθρωποι - Ordinary People» μάλιστα στην απονομή του 1981 κέρδισε 4 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων της καλύτερης ταινίας και της σκηνοθεσίας για τον Ρέντφορντ.

Ο Κουίν Ρέντεκερ έπαιξε το ρόλο του Άλεξ Μάρσαλ στο «Days of Our Lives» από το 1979 έως το 1987 που ήταν ένας μάλλον κακός χαρακτήρας που τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή για ασφαλιστική απάτη. Ο Ρέντεκερ με τα χαρακτηριστικά γαλανά μάτια συμμετείχε επίσης στη πολύ δημοφιλή στην Αμερική και σε πολλές χώρες του κόσμου, «The Young and the Restless - Ατίθασα Νιάτα» από το 1987 έως το 1994. Στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του «The Young and the Restless» αναρτήθηκε ένα σύντομο αφιέρωμα στον Ρέντεκερ, λέγοντας ότι «ευλόγησε» τη σειρά με την ερμηνεία του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως έγραψε και το newsbomb.gr, ο Ρέντεκερ κέρδισε δύο υποψηφιότητες το ’89 και το ’90 για ένα Daytime Emmy Award για τον καλύτερο δεύτερο ρόλο σε δραματική σειρά για τον ρόλο του ως Rex Sterling.

Όπως ο ίδιος παραδεχόταν, το να δουλεύει σε καθημερινές δραματικές σειρές μπορεί να είναι μία δέσμευση, ωστόσο του επέτρεπε να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε πιο πολύ, τη συγγραφή σεναρίων.

"Η σαπουνόπερα είναι το πολύ 20 λεπτά τη μέρα δουλειά έτσι μετά μπορώ να ξοδεύω τον υπόλοιπο χρόνο μου γράφοντας στο καμαρίνι μου δέκα σελίδες. Νομίζω πως η υποκριτική δεν με γεμίζει τόσο όσο το να γράφω", είχε χαρακτηριστικά πει το 1989.

Τέλος ο Ρέντεκερ είχε πάρει μέρος & σε πολλές άλλες τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές, όπως τα "CSI: Miami", "Fantasy Island", "Starsky & Hutch", "The Bob Newhart Show", "Ironside", "That Girl", "The Six Million Dollar Man", «Barnaby Jones», «Adam-12», «Bonanza» και «Sea Hunt».

Είχε γεννηθεί στις 2 Μαΐου του 1936 στο Woodstock του Illinois.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ