Η Τζένιφερ Λόπεζ αναπολεί το 2022 με αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της

To 2022 ήταν μια μοναδική και γεμάτη χρονιά για την Τζένιφερ Λόπεζ. Και φυσικά το highlight δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ.

Η 53χρονη τραγουδίστρια λοιπόν αναπόλησε το μαγικό 2022 και δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από κάθε μήνα του έτους. Όπως όμως ήταν αναμενόμενο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον Αύγουστο, τον μήνα που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Μπεν Άφλεκ.



Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε μάλιστα αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της όπου εκείνη φορούσε ένα φόρεμα Ralph Lauren και εκείνος ένα εντυπωσιακό λευκό σμόκιν. «2022 ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές μέχρι τώρα! Δεν μπορώ να περιμένω για όλα αυτά που θα έρθουν του χρόνου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδεψε το υλικό.

Στην δημοσίευση της τραγουδίστριας, ακολούθησαν hashtags με τα «Happy New Year», «I’m Just Getting Started», «Waiting For Tonight» και «This Is Me Now», που είναι το όνομα του νέου της άλμπουμ.