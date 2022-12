Χριστούγεννα είχε φύγει έξαφνα από τη ζωή, Χριστούγεννα κυκλοφόρησε και η βιογραφία του Τζορτζ Μάικλ

Όταν αργά το βράδυ των Χριστουγέννων του 2016 άρχισε να γίνεται γνωστή η δυσάρεστη είδηση πως είχε φύγει από τη ζωή ο σούπερ σταρ της ποπ ροκ μουσικής Τζορτζ Μάικλ, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Ο σταρ της μουσικής που αγαπήθηκε πολύ τη δεκαετία του ’80 και του ’90, που τα κομμάτια «Last Christmas» και «Careless Whisper» της περιόδου των Wham παρέμειναν πλέον διαχρονικά και κλασικά, δεν ήταν πια ανάμεσα μας. Και έφυγε από τη ζωή Χριστούγεννα. Αυτή τη γιορτινή περίοδο από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησε σε μία φροντισμένη έκδοση 576 σελίδων η οριστική βιογραφία του George Michael που μάς προσφέρει όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, μια ολοκληρωμένη εικόνα της βασανισμένης ζωής αυτού του θρυλικού τραγουδιστή, τραγουδοποιού και σούπερ σταρ της ποπ με τις Κυπριακές ρίζες.

Ο George Michael ήταν ένας εξαιρετικά προικισμένος, ανοιχτόκαρδος τραγουδιστής της σόουλ, του οποίου η δουλειά συμπύκνωνε αρκετό πόνο αλλά και ερωτισμό. Ήταν ένας τραγουδοποιός γεννημένος στις 25 Ιουνίου 1963, στο Ανατολικό Φίντσλεϊ, στο Λονδίνο με αληθινό ταλέντο και καλλιτεχνική υπόσταση, και η μουσική του κατέκτησε τον κόσμο, ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Το «Wake me up before you go go» πάλι με τους Wham ήταν από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες στα τσαρτς.

Η κατασκευασμένη εικόνα του –αυτή του θεού του σεξ– δέσποζε στην ποπ κουλτούρα της εποχής του και ο ίδιος μοιραία έκρυβε για ένα διάστημα το μυστικό το οποίο πάλευε να μην αποκαλυφθεί: ήταν στην προσωπική, ερωτική του ζωή ομοφυλόφιλος.

Η βιογραφία αυτή που επιμελήθηκε ο James Gavin και στα ελληνικά κυκλοφόρησε με πρόλογο και μετάφραση του Γιάννη Νένε, αποτυπώνει τη συναρπαστική ιστορία ενός σούπερ σταρ, του οποίου τα πάθη, όπως και τα τραγούδια, συνεχίζουν να αγγίζουν τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

O διακεκριμένος βιογράφος James Gavin παρακολουθεί τη μεταμόρφωση του ντροπαλού και ιδιόρρυθμου Αγγλοκύπριου Γιώργου Παναγιώτου όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σε είδωλο της ποπ, ως μέλους των Wham! τη δεκαετία του ’80, και στη συνέχεια περιγράφει με λεπτομέρειες την εντυπωσιακή σόλο καριέρα του, καθώς και τη συνακόλουθη πτώση του. Αναλύοντας τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τα άλμπουμ του Michael, τις περιοδείες και τα πολύκροτα βιντεοκλίπ του, και παίρνοντας συνεντεύξεις από φίλους και συναδέλφους του, ο Gavin συνθέτει το απόλυτο πορτρέτο μιας θρυλικής φυσιογνωμίας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει και φωτογραφικό υλικό και απευθύνεται όχι μόνο στους φαν του Τζορτζ Μάικλ αλλά και σε όλους τους μουσικόφιλους και όχι μόνο.

O James Gavin είναι συγγραφέας και βιογράφος προσωπικοτήτων της μουσικής και το έργο έχει δημοσιευτεί σε σημαντικά έντυπα όπως οι New York Times, το Time Out New York και το Vanity Fair. Έχει εκδώσει επίσης τις βιογραφίες Stormy Weather: The Life of Lena Horne και Deep in a Dream: The Long Night of Chet Baker. Ζει στη Νέα Υόρκη.

Το βιβλίο για τον Τζορτζ Μάικλ θα το βρείτε και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία και η τιμή του είναι γύρω στα 23 ευρώ.