Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2022: Πότε θα δούμε το "Παγωμένο" Φεγγάρι"

Η Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2022 θα είναι το τελευταίο ολόγιομο φεγγάρι του έτους και αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στις 8 Δεκεμβρίου.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου έχει υψηλή τροχιά στον ουρανό, πράγμα που σημαίνει ότι θα βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες πανσελήνους.

Θα μοιάζει μεγαλύτερη κατά τα πρώτα λεπτά μετά τη δύση του ηλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17:05 ώρα Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με την αστρονομική ιστοσελίδα "Almanac" η φωτεινότητα του φεγγαριού θα αγγίξει το 100%.

Πανσέληνος Δεκεμβρίου: Γιατί ονομάστηκε "Παγωμένο Φεγγάρι"

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου λέγεται και αλλιώς "Ψυχρή Πανσέληνος" ή "Παγωμένο Φεγγάρι".

Όπως όλα τα ονόματα των πανσέληνων προέρχονται από τους ιθαγενείς της Βορείου Αμερικής, έτσι κι αυτό προέρχεται από τη φυλή Μόχοκ, επειδή τον Δεκέμβριο η θερμοκρασία πέφτει κατακόρυφα το μεγαλύτερο μέρος του μήνα -ειδικά στο Βόρειο Ημισφαίριο-, οπότε σηματοδοτείται στη φύση η έλευση του χειμώνα.

Ωστόσο υπάρχουν άλλα τρία ονόματα για την Πανσέληνο του Δεκεμβρίου:

-Το Φεγγάρι του Χιονιού: Από τη φυλή Τσερόκι.

-Το Φεγγάρι του Παγετού: Από τη φυλή Κρι.

-Το Φεγγάρι των Καμμένων Δέντρων: Από τη φυλή Ογκλάλα.

Η πανσέληνος Δεκεμβρίου έχει επίσης ονομαστεί Long Night Moon (Mohican), καθώς ανατέλλει κατά τις "μεγαλύτερες" νύχτες του χρόνου, που είναι κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Αυτό το όνομα ταιριάζει επειδή η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου λάμπει πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες πανσελήνους. Άλλα ονόματα περιλαμβάνουν το Moon When the Deer Shed Their Antlers (Ντακότα) και το Little Spirit Moon (Anishinaabe).

Στην Ευρώπη, οι αρχαίοι ειδωλολάτρες ονόμαζαν την πανσέληνο του Δεκεμβρίου "Φεγγάρι πριν από το γιορτινό", προς τιμήν του φεστιβάλ Γιουλέτιδας που γιορτάζει την επιστροφή του ήλιου που προαναγγέλθηκε από το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Διάφοροι ιθαγενείς Αμερικανοί παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν τα μηνιαία φεγγάρια και τα αντίστοιχα ζώδια της φύσης ως ημερολόγιο για να παρακολουθούν τις εποχές.