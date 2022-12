Απλά υπέροχος, ο Τζορτζ Κλούνεϊ τιμήθηκε από το Kennedy Center

Μετά από 5 χρόνια, τα τιμητικά βραβεία Kennedy Center Honors επέστρεψαν στην Όπερα του κτιρίου για να στεγάσουν την ξεχωριστή αυτή και λαμπερή απονομή των τιμητικών μεταλλίων των τεχνών κι επιστημών στους επίλεκτους της φετινής χρονιάς, από τα χέρια του Πρόεδρου της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν.

Τα τιμώμενα πρόσωπα για το 2022 ήταν ο σούπερ σταρ του κινηματογράφου Τζορτζ Κλούνεϊ, τα μέλη των U2 με επικεφαλής τον Μπόνο, η αποκαλούμενη «Αυτοκράτειρα της Soul» μουσικής, Γκλάντις Νάιτ, η Christian-pop τραγουδίστρια Εϊμι Γκραντ και η Κουβανή Τάνια Λεόν που είναι διευθύντρια ορχήστρας. Για κάθε έναν από αυτούς μίλησαν, αφιέρωσαν, τραγούδησαν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Τον υπέροχο και πάντα γοητευτικό Τζορτζ Κλούνεϊ παρουσίασαν ο «κολλητός» του και καλός συνάδελφος του, ηθοποιός Μπραντ Πιτ (ο οποίος έντυσε με τα λόγια του το ειδικό τιμητικό βίντεο για το σύνολο της καριέρας του Κλούνεϊ) και, επί σκηνής, η απαστράπτουσα Τζούλια Ρόμπερτς, που εμφανίστηκε μάλιστα με ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής φτιαγμένο από φωτογραφίες του φίλου της Κλούνει, με τον οποίο φέτος συμπρωταγωνίστησαν στην κωμική περιπέτεια «Εισιτήριο για τον παράδεισο» που είδαμε και στην Πάτρα. Η ταινία έχει κάνει διεθνή επιτυχία με εισπράξεις που πλησιάζουν τα 170 εκατ. δολάρια.

Στο τραπέζι της Τζούλια Ρόμπερτς καθόντουσαν κι άλλα μέλη της οικογένειας του ηθοποιού: η γυναίκα του Αμάλ Αλαμουντίν, ο πατέρας του Νικ και οι φίλοι και συνάδελφοί του Ρίτσαρντ Κιντ, Ντον Τσιντλ και Ματ Ντέιμον. Η Νταϊάν Ριβς τραγούδησε ένα κομμάτι από το σάουντρακ του «Καληνύχτα και Καλή Τύχη» (2005), φιλμ που είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει ο Κλούνει και όλοι έκαναν μία πρόποση / έναν σύντομο λόγο για τον «αγαπημένο τους Τζορτζ».

Η τιμητική βραδιά του Kennedy Center έλαβε χώρα την Κυριακή 4/12/2022.

Όπως αναφέρει το flix.gr, πολύ συγκινητική ήταν η στιγμή που μίλησε για τον Κλούνει ο πρώην δημοσιογράφος πατέρας του. Την μέρα που δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και έπρεπε να γράψει το κείμενό του για το δελτίο ειδήσεων, ο 7χρονος τότε Τζορτζ μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας μία σακούλα με όλα τα παιχνίδια/όπλα του. «Δεν τα θέλω πια» είπε στον πατέρα του. Κι ο ακτιβιστής Τζορτζ γεννιόταν εκείνη τη στιγμή.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τιμώμενους, μερικές από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήταν οι εξής:

Όταν οι Pips (Gladys Knight & The Pips) μαζί με τον Γκαρθ Μπρουκς τραγούδησαν το «Midnight Train to Georgia», η Αριάνα Ντεμπόουζ το «I Heard It Through the Grapevine» και όλοι μαζί το «That's What Friends Are For». Όλοι συγκινήθηκαν.

Όταν ο Έντι Βέντερ των Pearl Jam τραγούδησε τα «Elevation» και «One» των U2, ενώ ο ηθοποιός Σον Πεν έβγαλε έναν πολύ συγκινητικό λόγο για την φιλανθρωπική διάσταση της μπάντας.

Όταν ο ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κοέν (ως Borat) ανέλαβε να υμνήσει το συγκρότημα «στο όνομα του Me 2». «Σας παρακαλώ να αφαιρέσετε το άλμπουμ σας από το iphone μου. Και να σταματήσετε να πολεμάτε τους δικτάτορες σε όλο τον κόσμο!»

Όταν τέλος η Τζούλια Ρόμπερτς άλλαξε φόρεμα και φόρεσε μία πράσινη τουαλέτα με τους στίχους των τραγουδιών των U2, καλώντας τους επί σκηνής για να πιουν ένα «Μαύρο Βελούδο» κοκτέιλ (Guinness με σαμπάνια). Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν χαιρέτησε τους καλλιτέχνες λέγοντας πως «δεν χρειάζεται καν να ξέρεις αγγλικά για να νιώσεις τη σκηνή μιας ταινίας ή να αισθανθείς τα κομμάτια σας. Η τέχνη δεν μάς ψυχαγωγεί μόνο - μάς ενώνει».

Ολόκληρη η βραδιά θα μεταδοθεί από την αμερικανική τηλεόραση στις 28 Δεκεμβρίου 2022.

Οι φωτ. είναι από την ανάρτηση του flix.gr.