Στον σπουδαίο Τζεφ Μπρίτζες θα απονεμηθεί το τιμητικό βραβείο των Critics Choice Awards

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει & δικαιωματικά θα λέγαμε, φέτος ο 73χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες από την Ένωση Κριτικών Αμερικής και Καναδά (Critics Choice Association - CCA). Η τελετή θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2023 στο Λος Άντζελες.

Ο Μπρίτζες που τον αποκαλούν The Dude, κέρδισε πριν από 12 χρόνια το Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου για το φιλμ «Crazy heart» του Σκοτ Κούπερ ενώ αυτή την περίοδο έπαιξε στην τηλεοπτική σειρά «The Old Man», ένα δραματικό θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο FX στις 16 Ιουνίου 2022.

Ο Τζεφ Μπρίτζες που το νεανικό κοινό της δεκαετίας του ’80 τον θυμάται από το φιλμ «Έρωτας δίχως αύριο - Against All Odds» του Τέιλορ Χάκφορντ, θεωρείται όχι μόνο από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς ηθοποιούς, των Αμερικάνων και του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και ο πιο cool.

Ο ρόλος του The Dude στο φιλμ του 1998, «The Big Lebowski - Ο μεγάλος Λεμπόφσκι» του Τζόελ και του Ίθαν Κοέν που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, έμελλε να τον χαρακτηρίζει έως σήμερα, ωστόσο η φιλμογραφία του είναι μεγάλη και σημαντική.

Ήταν υπέροχος και στο φιλμ με στοιχεία γουέστερν, «Αληθινό Θράσος - True Grit» του Τζόελ Κοέν το 2011 και όπως αναφέρει το flix.gr, αυτό το υποκριτικό του εύρος και προσωπικότητα αναγνωρίζουν τα μέλη της Ένωσης Κριτικών Αμερικής και Καναδά (Critics Choice Association - CCA) και στην 28η τελετή απονομής των Critics Choice Awards τον επέλεξαν για να του απονείμουν το Τιμητικό Βραβείο για το σύνολο της καριέρας του. Και τι να πρωτοπείς για αυτή την καριέρα, από το «The Last Picture Show - Η Τελευταία Παράσταση» το 1971 του αξέχαστου Πίτερ Μπογκντάνοβιτς (για το οποίο ο νεότατος τότε Μπρίτζες κέρδισε την πρώτη από τις συνολικά 7 Οσκαρικές υποψηφιότητες του), μέχρι το «Crazy Heart» του Σκοτ Κούπερ όπου όπως προείπαμε, κέρδισε επιτέλους το Όσκαρ καλύτερου Α' Ανδρικού ρόλου) και το υπέροχο «Starman» του Τζον Κάρπεντερ το 1984 αλλά & το «Hell or High Water – Πάση Θυσία» του Ντέιβιντ ΜακΚένζι, το «Fisher King» του Τέρι Γκίλιαμ το 1991, τις «Σχέσεις Πάθους - The Fabulous Baker Boys» το 1989 όπου συμπρωταγωνίστησε με τον αδελφό του Μπο Μπρίτζες και την αιθέρια Μισέλ Φάιφερ και το «Bad Times at the El Royale» του Ντρου Γκόνταρντ το 2018.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κριτικών, Τζόι Μπέρλιν, μίλησε για την επιλογή τους να δώσουν στον Τζεφ Μπρίτζες το φετινό Τιμητικό Βραβείο τους:

«Από το ντεμπούτο του δίπλα στον πατέρα του Λόιντ Μπρίτζες στο τηλεοπτικό "Sea Hunt" και τον εμβληματικό The Dude του "The Big Lebowski", μέχρι την Οσκαρική του ερμηνεία στο "Crazy Heart" η δεκαετιών καριέρα του δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη, κανενός άλλου. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την εκπληκτική του καλλιτεχνική πορεία σε μία τελετή που θα του χαρίσει το φως του προβολέα εκατομμυρίων τηλεθεατών...».