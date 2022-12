Πόσο gentleman! Ο Τζορτζ «έστρωσε» το cape dress της Αμάλ, λατρεία στα media

Xρέη προσωπικού βοηθού- αμπιγιέζ της συζύγου του ανέλαβε ο super star Τζορτζ Κλούνει με τα διεθνή media να τον υμνούν ως τον τέλειο gentleman: Στην τιμητική βραδιά για τον ίδιο στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον πάσχισε να ενισχύσει την τελειότητα της εμφάνισης της Αμάλ στο κόκκινο χαλί τακτοποιώντας την μακριά «ουρά» του κατακόκκινου Valentino cape dress της. Η εντυπωσιακή κάπα πήρε τη σωστή θέση και η Αμάλ γύρισε και κοίταξε γλυκά το Τζορτζ ώστε τα φλας να «πάρουν φωτιά».

Το πόσο δοτικός σύζυγος και πατέρας είναι ο ηθοποιός– όπως φαίνεται σε συνεντεύξεις και δημόσιες ομιλίες του- έχει συμβάλει στην θεαματική τόνωση της δημοτικότητάς του. Μάλιστα είναι πάντα μοναδικά φιλικός και χιουμορίστας με τις κάμερες που πραγματικά τον λατρεύουν. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση διακρίθηκε για τη συνολική του προσφορά στον αμερικάνικο πολιτισμό. Όπως είπε «Γεννημένος σε μια μικρή πόλη του Κεντάκι ποτέ δεν φανταζόμουν κάποια μέρα ότι θα βρισκόμουν εδώ στο Κένεντι Σέντερ». Μεταξύ των τιμώμενων ήταν και ο Bono των U2.

Για τη συγκεκριμένη περίσταση το look της 44χρονης Αμάλ θεωρήθηκε υποδειγματικό. Ηταν μια κλασική off shoulder δημιουργία σε έντονο κόκκινο, χρώμα που πάντα ενθουσιάζει και «γράφει». Σε στενή γραμμή, καθώς είναι αξιοζήλευτα ψιλόλιγνη το φόρεμα συνδυάστηκε με μικρό τσαντάκι-box και μπριγιάν, ενώ ταίριαζε με το κομψό μαύρο σμόκιν του Τζορτζ έτσι ώστε και οι δυο να αποπνέουν αέρα old Hollywood.

Στο κεντρικό μέρος της τελετής όπου παρευρέθηκε και το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, η Αμάλ εθεάθη με ολοκάντητη ασημένια τουαλέτα επίσης Valentino. Σε άλλο ύφος, η συμπρωταγωνίστρια του Τζορτζ, Τζούλια Ρόμπερτς έδωσε το παρόν με μαύρο μάξι γεμάτο φωτογραφίες του δίνοντας μια διασκεδαστική νότα στο style του event.