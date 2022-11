Ζενεβιέβ Μαζαρί: "Στην εγκυμοσύνη έφαγα τον κόσμο ολόκληρο, πήρα 40 κιλά"

«Θέλαμε δεύτερο παιδί, είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ και δεν μας έβγαινε. Κάποια στιγμή κάναμε ένα give up, και η Ροζαλία ζητούσε επιτακτικά ένα αδερφάκι. Έκανα ένα let go, πήγα πήρα μία γάτα, το πήγα σπίτι και λέω “Ροζαλία, κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή έχεις αυτό το γατί”. Μετά από ένα μήνα είχε τα γενέθλιά της, έκανε ευχή να αποκτήσει αδερφό και μου λέει “Μαμά, μου αρέσει το γατάκι αλλά έκανα ευχή να αποκτήσω αδερφό”, και μετά από ένα μήνα έμεινα έγκυος» αποκάλυψε.