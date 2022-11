Kanye West: Έδειχνε αποκαλυπτικές φωτογραφίες της Kim Kardashian και πορνό στους υπαλλήλους του...

Αφότου η Adidas διέκοψε τη συνεργασία της με τον Κάνιε Γουέστ (Kanye West) λόγω των αντισημιτικών σχολίων του, πρώην υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι ο ράπερ έδειχνε στους υπαλλήλους πορνό και αποκαλυπτικές εικόνες της πρώην συζύγου του Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) ως «τακτική εκφοβισμού».

Σε μια αποκαλυπτική έκθεση του Rolling Stone που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, ένας νεαρός υπάλληλος στο δημιουργικό της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι ο West του έδειξε μια εικόνα της 42χρονης σταρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας το 2018. «Η γυναίκα μου μόλις μου έστειλε αυτό», φέρεται να του είπε ο ράπερ ενώ έδεχνε μια «πολύ αποκαλυπτική και προσωπική» φωτογραφία της Kardashian στο τηλέφωνό του.

Τουλάχιστον ένας άλλος πρώην υπάλληλος φέρεται να θυμάται ότι ο Γουέστ έδειξε ένα προσωπικό βίντεο της Καρντάσιαν - η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ το 2021 - στη δημιουργική ομάδα του Yeezy την ίδια χρονιά. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον West που έδειχνε φωτογραφίες της Κιμ, ένα τρίτο πρόσωπο φαίνεται να επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Page Six. Υποστήριξαν ότι ο West «δεν φοβόταν να δείξει εικόνες ή να μιλήσει για καταστάσεις που θα έπρεπε να παραμείνουν ιδιωτικές».

Τα περιστατικά αυτά περιγράφονται επίσης λεπτομερώς σε μια ανοιχτή επιστολή με τίτλο «The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership», η οποία περιήλθε στην κατοχή του Rolling Stone. Σε αυτήν, πολλοί υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της Yeezy απευθύνονται στα στελέχη της Adidas λέγοντας ότι απενεργοποίησαν την «ηθική πυξίδα» τους και φέρεται να επέτρεψαν στον West να δημιουργήσει μια «καταχρηστική» εταιρική κουλτούρα.

Ο West έδειχνε συνεχώς πορνογραφικές εικόνες και βίντεο σε εργαζόμενούς του



Οι εργαζόμενοι σημείωσαν ότι το κοινό πήρε μόνο μια γεύση της προβληματικής συμπεριφοράς του West όταν κυκλοφόρησε ένα 30λεπτο ντοκιμαντέρ στο YouTube στο οποίο έδειχνε σε στελέχη της Adidas πορνό - ένα συνηθισμένο φαινόμενο σύμφωνα με πηγές.

Ο 45χρονος ράπερ κρατούσε το τηλέφωνό του οριζόντια μπροστά από τους επιχειρηματίες, ενώ έπαιζε ένα βίντεο. «Είναι ταινία πορνό;» ρώτησε ένας από αυτούς, με τον Γουέστ να απαντά «Ναι». «Ιησούς Χριστός», ανταπάντησε ένας από τους άνδρες. «Έλα τώρα, φίλε. Έλα», είπε ο άνδρας ενώ έσπρωχνε το τηλέφωνο μακριά, καθώς ο Γουέστ προσπαθούσε να τους αναγκάσει να δουν κι άλλο.

Πρώην εργαζόμενοι ισχυρίστηκαν επίσης στο πρακτορείο ότι ο West έδειχνε συνεχώς πορνογραφικές εικόνες και βίντεο - συμπεριλαμβανομένων των δικών του σεξουαλικών ταινιών. «Μου έδειξε βίντεο με την Φραντσέσκα Λι, μια γυμνή πορνοστάρ φορώντας ένα ερωτικό βοήθημα να κάνει άγριο σεξ με μια άλλη κοπέλα», δήλωσε ένας πρώην συνεργάτης στο Rolling Stone. «Μου είπε: 'Τι γνώμη έχεις γι' αυτό; Δεν γελούσε καθόλου».

«Αισθάνομαι ότι ήταν μια τακτική για να λυγίσει ένα άτομο και να εδραιώσει την ακλόνητη πίστη του σε αυτόν, δοκιμάζοντας και καταστρέφοντας τα όρια των ανθρώπων», δήλωσε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο υποστήριξε ότι ο West στόχευε ειδικά τις γυναίκες υπαλλήλους.

Ένας υπάλληλος είπε επίσης ότι ο Κάνιε εξέφρασε στους συναδέλφους του την επιθυμία του να φτιάξει ένα αθλητικό παπούτσι με το οποίο θα μπορούσε να κάνει σεξ. «Όχι ένα αθλητικό παπούτσι για το σεξ, αλλά κάτι που θα σου άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελες να έχεις μια στενή σχέση μαζί του», εξήγησε ο πρώην υπάλληλος. «Ήθελε κυριολεκτικά ένα παπούτσι στο οποίο θα μπορούσες να κάνεις σεξ. Ηταν πολύ ξεκάθαρος για το τι σήμαινε αυτό».

Οι εκπρόσωποι της Kardashian και του West δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχολιασμό.

Ο West είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον «εθισμό του στο πορνό», λέγοντας ότι «κατέστρεψε» την οικογένειά του. «Το Χόλιγουντ είναι ένας γιγάντιος οίκος ανοχής Η πορνογραφία κατέστρεψε την οικογένειά μου Αντιμετωπίζω τον εθισμό που προωθεί το instagram. Δεν θα αφήσω να συμβεί αυτό στη Νόρθι και τον Σικάγο», έγραψε ο ράπερ σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Σεπτέμβριο, την οποία έχει διαγράψει.

Ο West έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά - τη North, τον Saint, το Chicago και τον Psalm - με την Κιμ Καρντάσια, με την οποία παντρεύτηκαν το 2014.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα ορκίστηκε να εγκαταλείψει το πορνό, το σεξ και τις σεξουαλικές επαφές για έναν ολόκληρο μήνα - κάτι που τελικά απέτυχε. «Θα κάνω μια κάθαρση 30 ημερών. Μια λεκτική νηστεία. Χωρίς αλκοόλ. Όχι ταινίες ενηλίκων. Καμία επαφή», έγραψε ο ράπερ μέσω Twitter.