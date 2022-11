Indiana Jones 5: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή του Χάρισον Φορντ

Κυκλοφόρησαν νέες φωτογραφίες του Χάρισον Φορντ, από την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, ως Indiana Jones.

Ο 80χρονος ηθοποιός, που υποδύεται τον εμβληματικό ρόλο από το 1981, πρόκειται να κρατήσει το μαστίγιο του χαρακτήρα για τελευταία φορά, και φωτογραφίες από την επερχόμενη ταινία Indiana Jones 5 δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω του Empire. Ο Φορντ παρουσιάζεται για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του, στον ρόλο του διασημότερου κινηματογραφικού αρχαιολόγου.

«Είναι γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γέλια, γεμάτο αληθινά συναισθήματα. Και είναι πολύπλοκο και ύπουλο» είπε ο Χάρισον Φορντ στο περιοδικό.

Σε συνέντευξή του και ερωτηθείς, γιατί αποφάσισε να επιστρέψει μετά το «Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull» του 2008, ο Φορντ τόνισε: «Απλώς σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να δω πού βρισκόταν ο Ιντιάνα Τζόουνς στο τέλος του ταξιδιού του. Το σενάριο ένιωθα ότι μου έδινε έναν τρόπο να επεκτείνω τον χαρακτήρα».

