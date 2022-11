Ο Μπεν Στίλερ και η Κριστίν Τέιλορ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα του «The Old Man And The Pool»

Ο 56χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπεν Στίλερ - Ben Stiller και η σύζυγός του Κριστίν Τέιλορ - Christine Taylor εμφανίστηκαν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, στο κόκκινο χαλί του θεάτρου Vivian Beaumont για την πρεμιέρα της παράστασης του Μπρόντγουαιη, «The Old Man And The Pool» με τον Μάικ Μπιρμπίλια στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί ύστερα από τον πενταετή χωρισμό τους, σύμφωνα με την Dailymail.

Το ζευγάρι Μπεν Στίλερ και Κριστίν Τέιλορ είχε παντρευτεί στη Χαβάη το 2000 και ανακοίνωσε ότι χωρίζει τον Μάιο του 2017 μετά από 17 χρόνια γάμου, ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2022 αποκάλυψαν ότι έδωσαν μία νέα ευκαιρία στον γάμο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Χωρίσαμε και βρεθήκαμε ξανά μαζί και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό» , είπε ο Στίλερ στο «Esquire» και εξήγησε πως «ήταν πραγματικά υπέροχο για όλους μας. Απροσδόκητο και ένα από τα πράγματα που προέκυψαν από την πανδημία».

Tο λαμπερό ζευγάρι έχει μία κόρη, την Ella, 20 χρονών και ένα γιο, τον Quinlin, 17 χρονών.

Ο Μπεν Στίλερ θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Μια νύχτα στο μουσείο», «Η Κρυφή Ζωή του Γουόλτερ Μίτι», «Κάτι τρέχει με τη Μαίρη», «Γαμπρός της συμφοράς», «Όταν γνώρισα την Πόλυ», «Zoolander», «Reality bites», «Dodgeball», κ.α.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ