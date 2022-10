Πρωτιά στο Billboard για Σαμ Σμιθ- Κιμ Πέτρας, οι μόνοι queer που το κατορθώνουν

Το hit «Unholy» του 30χρονου λονδρέζου, ανοιχτά gay τραγουδοποιού κι ερμηνευτή Sam Smith και της γερμανοαμερικανίδας τρανσέξουαλ τραγουδίστριας Kim Petras πάτησε στην κορυφή του Billboard Hot 100, χαρίζοντας και στους δύο καλλιτέχνες το πρώτο τους No. 1 στο chart. Σύμφωνα με τη Luminate, το τραγούδι κατέγραψε στις ΗΠΑ την εβδομάδα 14-20 Οκτωβρίου, 25,3 εκατομμύρια streams (αύξηση 9%), 21,5 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 40%) και 19.000 πωλήσεις, Η συνεργασία του ντουέτου που κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 3 του Hot 100 και πέρασε τις επόμενες δύο εβδομάδες στο Νο. 2, πριν από την άνοδό του στην κορυφή. Sam Smith-Kim Petras καταλαμβάνουν για πρώτη φορά την No. 1 του Hot 100, ο Smith με το 20ο τραγούδι του που εμφανίζεται στο chart και η Petras με το πρώτο της. Ο Smith είχε φτάσει στο παρελθόν στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 με το «Stay With Me» το 2014, ενώ διαθέτει επτά τραγούδια που ανέβηκαν στο Top 10.