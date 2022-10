Αστικές παντόφλες: Τα Boston της Birkenstock τρελαίνουν κόσμο και celebrities εν όψει χειμώνα

Δεν μπορείς να πεις πως κολακεύουν το πόδι και τη σιλουέτα, αλλά η άνεση και η απαλότητα που προσφέρουν είναι κάτι μοναδικό. Ο κόσμος της μόδας τα κατατάσσει στα λεγόμενα «ugly shoes», μαζί με όλα τα ανδρόγυνα clogs και τα slides, αλλά το φετινό χειμώνα ανταγωνίζονται σθεναρά σε δημοτικότητα την πρακτική χάρη των Ugg, αντικαθιστούν λοιπόν ακόμα και μπότες. Ο λόγος για το δημοφιλέστατο- & so hot right now- μοντέλο της Birkenstock, «Boston».