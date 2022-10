Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μαρκ Ράιλανς ηγείται του 27ου σινέ Φεστιβάλ Purbeck στο Ντόρσετ της Αγγλίας

O 62χρονος Άγγλος ηθοποιός Mark Rylance που έχει τιμηθεί με Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Bridge of Spies» του 2015, σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αναλαμβάνει επικεφαλής του φετινού, 27ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Purbeck Film Festival στο Ντόρσετ της Νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Όπως διαβάσαμε σε ανάρτηση του σάιτ του BBC, ο Sir Mark Rylance ανέφερε πως το πλούσιο φετινό πρόγραμμα των κοντά 80 ταινιών θα χαρίσει μία μοναδική κινηματογραφική ευχαρίστηση στο κοινό.

Το 27ο Purbeck Film Festival θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και εναρκτήρια ταινία θα είναι ένα φιλμ με στοιχεία τόσο θρίλερ όσο και κωμωδίας, το «Wild Men» από τη Δανία σε σκηνοθεσία Thomas Daneskov. Παίζουν οι Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Sofie Gråbøl. Διάρκεια: 104 λεπτά.

Ο ταλαντούχος Sir Mark Rylance υποδύθηκε τον Thomas Cromwell στο δράμα παραγωγής του BBC One, «Wolf Hall» ενώ στο φετινό Purbeck Film Festival θα προβληθεί στις 26/10 η Αμερικανική κοινωνικοαστυνομική ταινία «Το Κουστούμι – The Outfit» σε σκηνοθεσία Γκράχαμ Μουρ όπου πρωταγωνίστησε ο Ράιλανς, ταινία που είδαμε και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare πριν λίγους μήνες.

Σε μήνυμα του που θα παίζεται πριν τις προβολές, ο καταξιωμένος ηθοποιός Μάρκ Ράιλανς χαρακτήρισε το συγκεκριμένο «εξοχικό» Φεστιβάλ ως πολύ ιδιαίτερο - "very special".

Tο Purbeck Film Festival όπως έγραψε το σάιτ του BBC, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα του Ηνωμένου Βασιλείου και στόχο έχει να φέρνει ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές, σπουδαία κλασικά φιλμ και ξενόγλωσσες παραγωγές, σ’ ένα κοινό που ζει στην επαρχία.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα παιχθούν είναι και το ριμέικ του «West Side Story» από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ όπου η Αριάνα Ντε Μποζ τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου αλλά και η κλασική ταινία του 1967 «In the Heat of the Night» με τον αξέχαστο Σίντνει Πουατιέ που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, και τον Ροντ Στάιγκερ. To φιλμ “Ιστορία ενός Εγκλήματος – In the Heat of the Night” σε σκηνοθεσία του Νόρμαν Τζούισον που κέρδισε και το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας το ’67, θα προβληθεί στις 16 Οκτωβρίου 2022.

"Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που ανέλαβα patron του Φεστιβάλ του Purbeck. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνεισφέρουν στο να γίνεται αυτή η ξεχωριστή διοργάνωση, που προσφέρουν χρήματα, ενέργεια και τους χώρους τους για την προβολή των φιλμ», είπε ο Μαρκ Ράιλανς προσθέτοντας πως Φεστιβάλ όπως αυτό σημαίνουν πολλά & για τους νέους κινηματογραφιστές που μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους.

Ακόμα η υποψήφια για το βραβείο Bafta, σεναριογράφος Olivia Hetreed και ο παραγωγός Andy Paterson θα είναι και αυτοί κατά ένα τρόπο επικεφαλής σε καλλιτεχνικό επίπεδο του φετινού 27ου Φεστιβάλ του Purbeck.

Πολλοί σκηνοθέτες αναμένεται να δώσουν το παρών και να παρουσιάσουν οι ίδιοι τις ταινίες τους.

Επίσης το BBC ξεχωρίσει μεταξύ των κινηματογραφικών event του φετινού Φεστιβάλ και την σπέσιαλ προβολή στις 20 Οκτωβρίου 2022 του φιλμ «The Great Gatsby – Ο Υπέροχος Γκάτσμπι» σε σκηνοθεσία του Τζακ Κλέιτον, παραγωγής του 1974 με τον Robert Redford στον κεντρικό ρόλο και τη Μία Φάροου στο ρόλο της Ντέιζι Μπιουκάναν. Μάλιστα η προβολή στο The Blue Pool κοντά στο Wareham θα συνδυαστεί και με cocktail.

H πολυδιαφημισμένη τότε ταινία του στούντιο της Παραμάουντ, είχε κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαρτίου 1974 στις Αμερικάνικες αίθουσες με τις συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 26,5 εκατ. δολάρια. Το φιλμ τιμήθηκε και με 2 βραβεία Όσκαρ, καλύτερης μουσικής (Νέλσον Ριντλ) και κοστουμιών (η Ελληνοαμερικανίδα Θεώνη Βαχλιώτη-Όλντριτζ).

Τέλος ο Anthony Fabian που σκηνοθέτησε την όμορφη και συγκινητική ταινία «Mrs Harris Goes To Paris» με τη Λέσλι Μάνβιλ, φιλμ που παίζεται και στην Πάτρα αυτές τις μέρες, πρόκειται να παρουσιάσει το φιλμ του στο The Rex Cinema στο Wareham το πρώτο σαββατοκύριακο του Φεστιβάλ, στις 15/10.

To Φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και τις 29 Οκτωβρίου 2022.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ