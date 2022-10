Νίκος Κατσιγιάννης & Τζάννα Σουτέρα, μας ξεναγούν στους top παιδότοπους της Πάτρας

Στην Μαρίνα (δίπλα στο ξενοδοχείο Δελφίνι) το Mare Hall είναι ένας γνωστός παιδότοπος σε νέο χώρο που «σφύζει» από ζωντάνια. Με μασκότ Spiderman, Minions, Captain America, Elsa & Olaf και όλους τους ήρωες της Disney, καλεί τα παιδιά να παίξουν ατέλειωτα με την επίβλεψη ειδικευμένων παιδαγωγών, αλλά και να κάνουν το πάρτι τους με δωρεάν face painting, χορό, zumba, μπαλονοκατασκευές, survivor games, παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού και παντομίμας και άλλα πολλά. Στο καθημερινό πλάνο του Mare Hall θα ανακαλύψετε ακόμα σινεμά, μαγειρική, κατασκευές, ζωγραφική αλλά και ένα παραμυθένιο spa party για τα κορίτσια. Ο χώρος στολίζεται ειδικά για κάθε γιορτή ή βάπτιση, ενώ το φαγητό ξεφεύγει από τις συμβατικές ποικιλίες. Μην ξεχνάτε πως εδώ η είσοδος είναι δωρεάν και οι γονείς μπορούν να απολαύσουν καφέ, ροφήματα, μπίρες, σαλάτες, μεζέδες, πίτσα, γλυκίσματα χαλαρώνοντας αμέριμνοι.

Όπως μας εξήγησε η υπεύθυνη Τζάννα Σουτέρα: "Το Mare Hall δεν είναι κάτι νέο στην πόλη μας. Το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι όσοι έχουμε παιδιά, από το παλιό του σπίτι στην Veso Mare. Μας ξανασυστήνεται πλέον στην μαρίνα της Πάτρας, σε χώρο ανανεωμένο γεμάτο αγάπη για τους μικρούς του φίλους αλλά και με ιδιαίτερο γούστο για τους γονείς. Φιλόξενος εσωτερικά και εξωτερικά με κήπο αλλά και δημοτικό πάρκινγκ.

Το Mare Hall είναι ένας πολυχώρος για την οικογένεια, με τα χαρακτηριστικά παιδότοπου. Η φιλοσοφία που κυριαρχεί είναι πως ζούμε μαζί με τα παιδιά μας και όχι για τα παιδιά μας. Φυσικά αν περνάνε καλά τα παιδιά, περνάμε και εμείς “οι μεγάλοι” πιο καλά. Οι παιδαγωγοί του Mare Hall είναι πάντοτε δίπλα στα παιδιά όχι για να τους παρέχουν απλώς φύλαξη αλλά να περνούν δημιουργικά τα απογεύματά τους. Κάθε απόγευμα, παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν και με κάτι διαφορετικό που τα ψυχαγωγεί και τα μαθαίνει κάτι νέο. Σινεμά, μαγειρική, βιβλιοαναγνωσία και χειροτεχνίες είναι μόνο κάποιες από τις δραστηριότητες για τους μικρούς του φίλους. Και όλα αυτά, ΔΩΡΕΑΝ.

Το Mare Hall ακολουθεί τις τάσεις της εποχής και δίνει λύσεις στις οικογένειες. Ο στόχος ήταν και παραμένει, η οικογένεια και οι ευχάριστες στιγμές που περνούν. Συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο τομέα των παιδικών Party. Από βρέφη μέχρι και 14 χρόνων, όλοι θα περάσουν τέλεια. Επίσης εταιρικές εκδηλώσεις και Mare Hall πάνε μαζί! Τα παιδικά πάρτι επιστρέφουν και μάλιστα δυναμικά. Ο πολυχώρος Mare Hall έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τηρεί κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας, ώστε να μπορεί η οικογένεια να χαρεί ξανά το παιδικό πάρτι. Γιατί τι σημαίνει «πάρτι»; Παιδικότητα, ελευθερία κι ανεμελιά!

Το πάρτι αποτελεί σπουδαία υπόθεση πρώτα για ένα παιδί κι έπειτα για τους γονείς. Είναι η δική του ξεχωριστή ημέρα, κατά την οποία γίνεται οικοδεσπότης, εορτάζων και φίλος μαζί. Έφτασε η στιγμή να χαρούν όλοι ξανά αυτή τη γιορτή και να δημιουργήσουν αναμνήσεις με τους καλούς τους φίλους! Φυσικά η ομάδα του Mare Hall φροντίζει ώστε κάθε παιδικό πάρτι να έχει κάτι το ξεχωριστό, που θα μείνει αξέχαστο σε οικοδεσπότες και καλεσμένους. Ωστόσο η φιλοσοφία του παραμένει πως λέει «ναι» στην υπερπαραγωγή μίας τόσο σπουδαίας ημέρας για ένα παιδί, αλλά διατηρεί την απλότητα και ξεγνοιασιά της παιδικής ηλικίας όπως πρέπει. Παιδικό πάρτι στο Mare Hall όπως το θέλεις εσύ!".

The best place to party

Επιδαύρου 2, Μαρίνα Πάτρας

Τ.: 261 033 5368

https://www.facebook.com/Mare.hall.patra