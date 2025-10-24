Ομάδα φιλαναγνωσίας για μικρούς βιβλιοφάγους στο Parts Patras arts

Η ομάδα του Parts Patras arts μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, σε ιδιαίτερα ευφάνταστες και πάντα δημιουργικές δράσεις για τους μικρούς μας φίλους.

Από το πλούσιο πρόγραμμα που έχουν διαμορφώσει και για τη φετινή σεζόν, ξεχωρίσαμε την ομάδα φιλαναγνωσίας, η οποία θα λειτουργεί από Σάββατο 1 Νοεμβρίου και για κάθε Σάββατο 11 με 12.30!

Όπως μας ενημέρωσε η υπεύθυνη του χώρου Γαβριέλλα Πούπα, "βασικός σκοπός της ομάδας μας είναι η εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με λογοτεχνικά αναγνώσματα.

Μέσω της επαφής με το βιβλίο, ευνοείται η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης του παιδιού, οξύνεται η φαντασία και η εφευρετικότητά του, καλλιεργείται η γλωσσική έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, ενισχύεται η αισθητική του καλλιέργεια, ενώ παράλληλα η λογοτεχνία αποτελεί μέσο σύνδεσης του παιδιού με τον κόσμο, με άλλους πολιτισμούς, με τις κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το βιβλίο άλλωστε, επιδρά αθόρυβα, βαθμιαία και δυναμικά στη συνολική εξέλιξη και ωρίμανση κάθε παιδιού."

Κάθε συνάντηση χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, γίνεται μεγαλόφωνη ανάγνωση από την εκπαιδευτικό – εμψυχωτή. Στο δεύτερο μέρος, τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν σε μια δημιουργική δραστηριότητα βασισμένη στο εν λόγω κείμενο.

Τα παιδιά θα γίνουν και αυτά οι ήρωες των βιβλίων. Θα κατασκευάσουν νοερά τις δικές τους αναπαραστάσεις, παρεμβαίνοντας στους ήρωες και στις πράξεις τους. Θα γίνουν επίσης καλλιτέχνες προσπαθώντας να «ζωντανέψουν» τις σελίδες ενός βιβλίου.

Παρουσίαση-εμψύχωση: Δήμητρα Μήλα,εκπαιδευτικός

Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ/μήνα.

Δήλωση συμμετοχής-Πληροφορίες

στην παρακάτω φόρμα https://forms.gle/TzTrAy5hMWHC7iSP7

ή στο Parts Patras arts

Κορίνθου 213, Πάτρα

τηλ:6972222996