Η δύναμη του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS

Η επιλογή του σωστού κέντρου ξένων γλωσσών είναι καθοριστική. Όμως, όταν πίσω από αυτό βρίσκεται ένα ολόκληρο δίκτυο με κοινή φιλοσοφία, καινοτομία και αποδεδειγμένη ποιότητα, τότε η επιλογή γίνεται ξεκάθαρη.

Αυτό είναι το QLS: Ένα δίκτυο από πιστοποιημένα, ποιοτικά σχολεία που προσφέρουν πολύ περισσότερα από μαθήματα ξένων γλωσσών.

Η φιλοσοφία που μας ενώνει

Το QLS αποτελείται από ανεξάρτητα σχολεία ξένων γλωσσών, διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα κοινό παιδαγωγικό όραμα:

Η ξένη γλώσσα δεν είναι στόχος – είναι εργαλείο. Όχι απλώς για να «περάσει» το παιδί μια εξέταση, αλλά για να επικοινωνήσει, να εξελιχθεί, να εκφραστεί.

Η αποστολή του Δικτύου είναι σαφής: να προσφέρει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αποκτήσει όχι μόνο γλωσσικές δεξιότητες, αλλά και αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη και αξίες ζωής.

Καινοτομία στην πράξη

Τα μέλη του QLS δημιουργούν από κοινού τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν. Δεν πρόκειται για «έτοιμες λύσεις», αλλά για πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα σε διεθνή πρότυπα, ερευνητικά δεδομένα και πραγματικές ανάγκες των μαθητών και της τάξης.

Κάποια από τα προγράμματα QLS που ξεχωρίζουν:

QLP – QLS Learning Profile: Εντοπίζει το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού για εξατομικευμένη διδασκαλία.

Εντοπίζει το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού για εξατομικευμένη διδασκαλία. Bilingual Life (3–6 ετών): Μάθηση μέσα από ιστορίες, παιχνίδι και τραγούδι.

Μάθηση μέσα από ιστορίες, παιχνίδι και τραγούδι. Jump (6–9 ετών): Ανάγνωση και γραφή σε μόλις 9 εβδομάδες

Ανάγνωση και γραφή σε μόλις 9 εβδομάδες Debate Club: Επιχειρηματολογία στα αγγλικά – Bronze Award 2019.

Επιχειρηματολογία στα αγγλικά – Bronze Award 2019. Book Club: Αγγλόφωνη λογοτεχνία

Αγγλόφωνη λογοτεχνία iLearn: Διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα

Διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα Anti-Bullying Campaign: Ευαισθητοποίηση, δράσεις και ολιστική προσέγγιση με 4 διεθνείς διακρίσεις.

Ευαισθητοποίηση, δράσεις και ολιστική προσέγγιση με 4 διεθνείς διακρίσεις. ViewPoint, Trees of Hope, Young Explorers: Ανάπτυξη αξιών, περιβαλλοντικής συνείδησης και θεματικής μάθησης με ουσία.



Κάθε πρόγραμμα, από το Bilingual Life και το Jump, μέχρι το QLP και το iLearn, ενσωματώνει την παιδοκεντρική, βιωματική φιλοσοφία του Δικτύου. Το αποτέλεσμα; Μαθητές που δε μαθαίνουν απλώς, αλλά κατακτούν τη γνώση με τρόπο που δεν ξεχνιέται.

Διακρίσεις = Απόδειξη ποιότητας

Τα σχολεία QLS δεν διακρίνονται μόνο για τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών τους. Τα ίδια τα προγράμματά τους έχουν βραβευτεί ξανά και ξανά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:

QLP: Gold Award 2017 (Education Leaders)

Jump: Bronze Award 2019

Book Club: Silver (2021) & Bronze (2022)

Anti-Bullying Campaign: 4 διακρίσεις μεταξύ 2018–2021

Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη δυναμική του Δικτύου.

Κορυφαίες συνεργασίες

Το Δίκτυο QLS είναι ένας από τους καταξιωμένους φορείς – μέλη του διεθνούς Οργανισμού Eaquals, που αξιολογεί και πιστοποιεί την Ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση, εφαρμόζοντας αυστηρές προδιαγραφές και παρέχοντας τεχνογνωσία αιχμής.

Ακόμη, το Δίκτυο QLS διατηρεί στενές και μακρόχρονες συνεργασίες με έγκριτους διεθνείς Οργανισμούς παγκόσμιου κύρους από διάφορες χώρες και τομείς. Τέτοιοι Οργανισμοί είναι το Cambridge, το Institut Francais, το Goethe Institut, η Hellenic American Union, το Diana Anti-Bullying Programme, το Αriston Psychometrics και το People Cert.

H εμπιστοσύνη των Οργανισμών αυτών προς το Δίκτυο QLS και τα σχολεία του, είναι άλλη μια εγγύηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας, για σας και κυρίως για το παιδί σας!

QLS με παρουσία σε όλη την Ελλάδα

Ένα ακόμη ισχυρό πλεονέκτημα του QLS είναι η πανελλαδική του παρουσία. Όπου κι αν βρίσκεστε, υπάρχει ένα σχολείο QLS κοντά σας που εφαρμόζει το ίδιο εκπαιδευτικό όραμα και παρέχει τα ίδια ποιοτικά προγράμματα. Αυτή η συνέπεια είναι το μυστικό της επιτυχίας του Δικτύου.

Συμπέρασμα

Η «δύναμη του Δικτύου QLS» δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι η απόδειξη ότι η ξενόγλωσση εκπαίδευση μπορεί να βρίσκεται παντού στην Ελλάδα και να είναι ποιοτική, βιωματική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού. Αυτή η δύναμη, είναι το καλύτερο δώρο για το μέλλον του παιδιού σας.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Τι σημαίνει ότι το QLS είναι Δίκτυο και όχι αλυσίδα σχολείων;

Κάθε σχολείο QLS διατηρεί την αυτονομία και την προσωπικότητά του, αλλά συμμετέχει ενεργά στην κοινή φιλοσοφία και δημιουργεί από κοινού τα προγράμματα του Δικτύου. Αυτό εξασφαλίζει ποιότητα με συνέπεια, χωρίς να χάνεται η ανθρώπινη προσέγγιση.

Τα προγράμματα είναι ίδια σε όλα τα σχολεία QLS;

Ναι – τα προγράμματα σχεδιάζονται από τις Ομάδες των σχολείων-μελών και εφαρμόζονται με κοινά πρότυπα και αξίες, προσαρμόζοντας όμως τη μεθοδολογία στις ανάγκες κάθε περιοχής και μαθητή.

Το QLS βρίσκεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές;

Όχι. Το QLS έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Όποιο σχολείο QLS κι αν επιλέξετε, θα βρείτε την ίδια ποιότητα, τα ίδια καινοτόμα προγράμματα και τη φιλοσοφία που σέβεται τις δυνατότητες του παιδιού σας.

Βρείτε το πλησιέστερο σχολείο QLS σε εσάς!