Πάτρα - Μεγαλώνοντας με έμπνευση: Εξωσχολικές δραστηριότητες που ανοίγουν ορίζοντες στα παιδιά

Μιλήσαμε με 4 ανθρώπους της πόλης που εμπνέουν καθημερινά τα παιδιά μέσα από τη δράση και τη δημιουργία.

Κάθε παιδί κρύβει μέσα του έναν μικρό εξερευνητή, έναν καλλιτέχνη, έναν επιστήμονα. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες δίνουν χώρο σε αυτή τη δημιουργική φλόγα να λάμψει μέσα από το παιχνίδι, τη γνώση και τη συνεργασία. Είτε πρόκειται για μουσική, θέατρο, ή διαδραστικό παιχνίδι, κάθε εμπειρία γίνεται ένα βήμα πιο κοντά στην αυτογνωσία, στην αυτοπεποίθηση και στην ανακάλυψη των προσωπικών ταλέντων. Μιλήσαμε με 4 επαγγελματίες που εμπνέουν καθημερινά τα παιδιά μέσα από τη δράση και τη δημιουργία, αποδεικνύοντας πως το σωστό περιβάλλον μπορεί να κάνει τη διαφορά, μετατρέποντας κάθε δραστηριότητα σε ένα ταξίδι χαράς και εξέλιξης.

Κων/νος Σπυρόπουλος - Laser Tag & Pixel Games Patras

Laser Tag & Pixel Game Patras: Δράση, τεχνολογία και ομαδικό πνεύμα στη νέα γενιά παιχνιδιού. Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, το Laser Tag Patras και το Pixel Game Patras αποτελούν δύο από τις πιο σύγχρονες και πρωτότυπες εξωσχολικές δραστηριότητες στην Πάτρα, προσφέροντας στα παιδιά — αλλά και στους μεγάλους — μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας που συνδυάζει τη δράση, τη στρατηγική και τη δημιουργικότητα. Ποια είναι η φιλοσοφία και η εμπειρία που προσφέρει το Laser Tag και το Pixel Game Patras; Το Laser Tag Patras είναι η απόλυτη επιλογή για όσους αναζητούν μια εμπειρία γεμάτη δράση, αδρεναλίνη και στρατηγική. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό παιχνίδι που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, προσφέροντας στιγμές περιπέτειας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο, διαδραστικό λαβύρινθο, στον πρώτο όροφο του PETITE BOUTIQUE, δίπλα στη Veso Mare. Η αρένα του Laser Tag δημιουργεί την αίσθηση ενός πραγματικού πεδίου μάχης, με φωτισμό, ήχο και εφέ καπνού που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Η εμπειρία είναι πλήρως ασφαλής και προσφέρεται για παιδικά πάρτι, εταιρικά events και σχολικές εκδρομές, με δυνατότητα προσαρμογής του παιχνιδιού στις ανάγκες κάθε ομάδας. Το Pixel Game Patras, από την άλλη, φέρνει το μέλλον του διαδραστικού παιχνιδιού στην πόλη. Πρόκειται για έναν χώρο όπου η τεχνολογία, το φως και η κίνηση ενώνονται, προσφέροντας στα παιδιά (3–12 ετών) μια εμπειρία γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα. Παράλληλα, οι έφηβοι, οι ενήλικες και οι οικογένειες απολαμβάνουν ένα είδος “gaming” που συνδυάζει φυσική δραστηριότητα με ψυχαγωγία, ενώ για τις επιχειρήσεις διατίθενται ειδικά σχεδιασμένα team building events. Τι προσφέρει σε ένα παιδί και τι την κάνει ξεχωριστή σε σχέση με άλλες μορφές παιχνιδιού; Στο Laser Tag Patras, τα παιδιά αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εμπιστεύονται την ομάδα τους. Κινούνται διαρκώς μέσα στην πίστα, ασκούνται και εκτονώνονται με απόλυτα ασφαλή τρόπο, ενώ κάθε επιτυχία ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Αυτό που κάνει τη δραστηριότητα ξεχωριστή είναι η κινηματογραφική ατμόσφαιρα — φώτα, ήχοι και εφέ που προσφέρουν μια αληθινή εμπειρία περιπέτειας χωρίς οθόνες, μέσα σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Το Pixel Game Patras ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από διαδραστικά παιχνίδια φωτός και κίνησης. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, συμμετέχοντας ενεργά με όλο το σώμα τους, ενώ βελτιώνουν τον συντονισμό, τη συγκέντρωση και τη συνεργασία. Το παιχνίδι προσαρμόζεται στην ηλικία και το επίπεδο του κάθε παίκτη, προσφέροντας εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά; Τα περισσότερα παιδιά εντυπωσιάζονται από τον χώρο και «μπαίνουν στον ρόλο» αμέσως - τα φώτα, οι ήχοι και η ατμόσφαιρα τα ενθουσιάζουν. Οι έφηβοι αισθάνονται σαν να ζουν μέσα σε ένα video game, κάτι που τα εξιτάρει και τα ενεργοποιεί. Το προσωπικό υποδέχεται κάθε παιδί με χαμόγελο, εξηγεί με απλό και φιλικό τρόπο τους κανόνες και προσφέρει καθοδήγηση στις πρώτες παρτίδες. Οι ομάδες δημιουργούνται ισορροπημένα, ώστε όλοι να νιώσουν άνετα και να συμμετάσχουν ενεργά. Ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής και ελεγχόμενος, χωρίς φυσική επαφή ή κινδύνους τραυματισμού. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα παιδιά χαλαρώνουν, γελούν και τελικά φεύγουν γεμάτα ενέργεια, ζητώντας συνήθως… «να παίξουν άλλη μία φορά!» Ποιες δεξιότητες καλλιεργούνται μέσα από τη δραστηριότητα; Και οι δύο δραστηριότητες προσφέρουν μια ολιστική εμπειρία μάθησης μέσα από το παιχνίδι: Στρατηγική σκέψη & επίλυση προβλημάτων: τα παιδιά μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να προβλέπουν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Συνεργασία & ομαδικότητα: η επιτυχία εξαρτάται από την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Αυτοπεποίθηση & συναισθηματική ανθεκτικότητα: κάθε επιτυχία ενισχύει το αίσθημα επίτευξης και αυτοεκτίμησης.

Αντίληψη & συγκέντρωση: καλλιεργείται η προσοχή, ο χωρικός προσανατολισμός και η ταχύτητα αντίδρασης.

Δημιουργικότητα & φαντασία: ειδικά στο Pixel Game, όπου η τεχνολογία ενθαρρύνει τη φανταστική σκέψη.

Αυτοέλεγχος & πειθαρχία: τα παιδιά μαθαίνουν να τηρούν κανόνες και να διαχειρίζονται τον ενθουσιασμό τους. Στο τέλος, μαθαίνουν να σκέφτονται έξυπνα, να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να πιστεύουν στις δυνατότητές τους. Τι θα λέγατε σε έναν γονιό που αναζητά μια δημιουργική και σύγχρονη εμπειρία για το παιδί του αλλά διστάζει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό; Κάθε γονιός θέλει το παιδί του να περνά καλά και με ασφάλεια. Το Laser Tag Patras και το Pixel Game Patras δεν είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι — είναι ένας δημιουργικός τρόπος μάθησης μέσω της ψυχαγωγίας. Μέσα σε ένα φιλικό, ελεγχόμενο περιβάλλον, τα παιδιά συνεργάζονται, κινούνται, αναπτύσσουν στρατηγική σκέψη και αυτοπεποίθηση, ενώ διασκεδάζουν πραγματικά. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία· το έμπειρο προσωπικό καθοδηγεί και εμψυχώνει κάθε παιδί από την πρώτη στιγμή. Είναι μια εμπειρία που «ξεκολλάει» τα παιδιά από τις οθόνες και τα φέρνει ξανά σε επαφή με το παιχνίδι, τη δράση και την κοινωνικότητα. Και το πιο όμορφο; Τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός τους μόλις τελειώσει το παιχνίδι — η απόδειξη πως έζησαν κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Info: Pixel - Laser Tag Patras Ακτή Δυμαίων 18, Πάτρα Τ.: 261 034 4449 laser.petitboutique.gr

Μαριμίλη Ασημακοπούλου - MA School of Performing Arts

Η τέχνη ως ελευθερία: Το MA School of Performing Arts διδάσκει στα παιδιά να εκφράζονται με αλήθεια και φως. Το MA School of Performing Arts όπως εξηγεί στο thebest η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, είναι ένας ζωντανός χώρος δημιουργίας, όπου το σώμα, η φωνή και η φαντασία συναντιούνται. Μέσα από το θέατρο, τον χορό, τον αυτοσχεδιασμό και τα εικαστικά, παιδιά κάθε ηλικίας μαθαίνουν να εκφράζονται ελεύθερα, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να στέκονται στη σκηνή – και στη ζωή – με αυτοπεποίθηση, αλήθεια και φως. Τι είναι το MA School of Performing Arts; Το MA School of Performing Arts είναι ένας τόπος όπου το σώμα, η φωνή και η φαντασία συναντιούνται. Διδάσκουμε χορό, θέατρο, αυτοσχεδιασμό και εικαστικά με την πεποίθηση ότι η τέχνη ανθίζει μόνο όταν υπάρχει ελευθερία – και πως η ελευθερία χρειάζεται γερά θεμέλια τεχνικής. Κάθε παιδί μαθαίνει να κινείται, να ακούει και να τολμά. Μαθαίνει να υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες δυνατότητές του. Οι παραστάσεις μας γεννιούνται μέσα από τη συνεργασία επαγγελματιών καλλιτεχνών – σκηνογράφων, ενδυματολόγων, συνθετών, φωτιστών και εικαστικών – που δουλεύουν με πάθος, αγάπη και πειθαρχία. Τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία και, ενίοτε, τις διασκευές των κειμένων αναλαμβάνω προσωπικά. Στόχος μου είναι οι μαθητές να αποκτούν ελευθερία έκφρασης, γερή τεχνική κατάρτιση και αυτοπεποίθηση, ώστε να σταθούν στη σκηνή – και στη ζωή – με αλήθεια και φως. Ποια είναι τα βασικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί μέσα από την επαφή του με το θέατρο, τη μουσικοκινητική ή άλλες μορφές Performing Arts; Η επαφή ενός παιδιού με τις παραστατικές τέχνες είναι μια εσωτερική εκπαίδευση. Η κίνηση, ο ρυθμός και η φωνή ενεργοποιούν μηχανισμούς μάθησης και χαράς. Η επιστήμη μάς λέει πως τότε ο εγκέφαλος απελευθερώνει ενδορφίνες, η συγκέντρωση ενισχύεται, ενώ ο συντονισμός και η μνήμη φωτίζονται. Πέρα όμως από τη γνώση, κάτι πιο βαθύ συμβαίνει: το παιδί αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως δημιουργό. Όλα αυτά μαζί τού δίνουν τα εργαλεία να μεταμορφώνει τα συναισθήματά του σε πράξη, τον φόβο σε έκφραση, τη ντροπή σε τόλμη. Μέσα από την κίνηση αποκτά σώμα η σκέψη· μέσα από τον ρυθμό, ξυπνά η φωνή της ψυχής. Η αυτοπεποίθηση, τότε, δεν είναι επιφανειακή — είναι κάτι που ριζώνει στο σώμα και ανασαίνει με το παιδί. Έτσι μαθαίνει να στέκεται με ορθή πλάτη, παρόν και ζωντανό, στη σκηνή και στη ζωή. Πώς βοηθάτε τα παιδιά που δυσκολεύονται να εκτεθούν μπροστά σε κοινό ή να εκφραστούν ελεύθερα; Υπάρχουν τεχνικές ή στάδια προσαρμογής; Τα λάθη είναι αποδεκτά και κάθε διαφορετική οπτική έχει αξία. Η έκφραση μπροστά στους άλλους καλλιεργείται μέσα από εμπειρίες όπου τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και αποδοχή. Ο αυτοσχεδιασμός τα βοηθά να εκφράζονται ελεύθερα, να είναι δημιουργικά και να ανακαλύπτουν τη δύναμη της αναγνώρισης – την αξία του να τα βλέπουν και να τα ακούν. Ποιον ρόλο παίζουν η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση στις δραστηριότητες που προσφέρετε; Η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση αποτελούν βασικούς πυλώνες της δουλειάς μας. Τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν, να συνεργάζονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα. Κάθε πλάσμα φέρνει μαζί του έναν δικό του, ξεχωριστό κόσμο, κι έτσι μαθαίνουμε όλοι σιγά σιγά να τον ανακαλύπτουμε, να τον αγαπούμε και να τον εντάσσουμε στη δική μας εμπειρία. Στο τέλος, αυτά τα στοιχεία τούς δίνουν τη δύναμη να εκφράζονται αληθινά, ελεύθερα, με χαρά και πάθος. Ποιο είναι το πιο όμορφο ή συγκινητικό feedback που έχετε λάβει από γονέα ή παιδί σχετικά με τη συμμετοχή του στις ερμηνευτικές τέχνες; Το ομορφότερο από όλα είναι ότι μεγαλώνω μαζί με τους μαθητές μου. Μένουμε, ιδρώνουμε, ανησυχούμε και δημιουργούμε στους ίδιους τόπους επί σειρά ετών. Και όταν έρθει η ώρα να φύγουν για τις σπουδές τους, αυτή η αγάπη δεν σταματά. Έχω την τύχη να είμαι παρούσα σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές της εξέλιξης, της μετάβασης. Κάθε παιδί έχει τον δικό του, ολοδικό του τρόπο· μια αλλιώτικη δυναμική γεμάτη πάθος, που παρασύρει και ταράζει γλυκά την ψυχή. Με συγκινεί βαθιά. Και μέσα σε εκείνη τη συγκίνηση, νιώθω πανευτυχής που κάνω αυτό που αγαπώ.

Info: MA school of Performing Arts Κορίνθου 485 Α, Πάτρα Τ.: 6932928377

Σταύρος Σολωμός - Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

Η μουσική ως τρόπος ζωής: Η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας εμπνέει τη νέα γενιά. Η Πολυφωνική, με πορεία 42 ετών και περισσότερα από 800 μέλη, προσφέρει προγράμματα χορωδίας, ορχήστρας και θεάτρου, καλλιεργώντας το ταλέντο, την ομαδικότητα και τη δημιουργικότητα των νέων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, Σταύρος Σολωμός, μίλησε στο thebest.gr για το όραμα του ιστορικού οργανισμού και τη σημασία της μουσικής παιδείας για τα παιδιά και τους εφήβους. Μιλήστε μας για την Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας. Ποιο είναι το όραμά σας και ποια προγράμματα προσφέρετε σε παιδιά και εφήβους; 28 Απριλίου του 1983. Η πρώτη Γενική μας Συνέλευση, όπου πήραμε την απόφαση να ιδρύσουμε την «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ», έχοντας κατά νου: Τη δημιουργία, ανέλιξη και προαγωγή της χορωδιακής πράξης, εγχωρίως αλλά και διεθνώς, μέσα από μία διαφορετική, της εποχής εκείνης, αντιμετώπιση και λογική. Μετά από 42 χρόνια συνεχούς, συνεπούς και ανιδιοτελούς εργασίας, με 11 τμήματα και πλέον των 800 μελών, επιστρέφοντας νοερά σε εκείνες τις ημέρες της απόφασης, διαπιστώνω την ορθότητα της, αν και δεν ήμουν τότε σε θέση να συνειδητοποιήσω, το εύρος και τη δυναμική, που η παρουσία του Οργανισμού μας, θα ανέπτυσσε στο βάθος του χρόνου. Με ιδιαίτερη σοβαρότητα πάντα αντιμετωπίζουμε τα ανήλικα μέλη των τμημάτων μας, που στελεχώνουν την ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη), την ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου), αλλά και επίσης τη ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος) και το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη) του Οργανισμού μας. Δεν παραλείπω να σημειώσω, πως η παρεχόμενη μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και εφήβους μέσω των διαφόρων Σχολών του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διευθύντρια: Έφη Καββαδία), αποτελεί αυτοσκοπό και κύριο μέλημα όχι μόνον της Διοίκησης και της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Οργανισμού, αλλά και των καταξιωμένων και διακεκριμένων καθηγητών του Ωδείου μας, με κύριο και χαρακτηριστικό τους γνώρισμα και πέραν της αναμφισβήτητης γνώσης τους, την παιδαγωγική επάρκεια, στοιχείο ουσιαστικό για την εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και εφήβους. Ποια είναι τα οφέλη για ένα παιδί που συμμετέχει σε μια χορωδία; Τι καλλιεργεί μέσα από τη φωνητική και τη μουσική εμπειρία; Οι παιδικές χορωδίες αποτελούν έναν θεσμό με μεγάλη απήχηση στη χώρα μας και πολύτιμο φυτώριο για τις χορωδίες ενηλίκων. Προσφέρουν στα παιδιά που αγαπούν το τραγούδι μια δημιουργική διέξοδο και πολύπλευρα οφέλη: μαθαίνουν ομαδικότητα και πειθαρχία, αποκτούν βασικές μουσικές γνώσεις και εμπειρία σκηνικής παρουσίας, ενώ συμμετέχουν σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Παράλληλα, καλλιεργούν την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, την καλλιτεχνική τους έκφραση και την κοινωνική τους ευαισθησία, ψυχαγωγούμενα με ουσιαστικό και παιδαγωγικό τρόπο. Πώς βοηθάτε παιδιά που δεν έχουν μουσική εμπειρία ή που ντρέπονται να τραγουδήσουν μπροστά σε άλλους; Τα παιδιά που θέλουν να μετάσχουν στις χορωδίες μας, δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζουν μουσική, αφού από τη στιγμή που εντάσσονται στα παιδικά τμήματα του Οργανισμού μας, μαθαίνουν τα πρώτα στοιχεία, που αφορούν στη μουσική εκπαίδευση, αλλά ιδιαίτερα, όλα εκείνα τα στοιχεία, που έχουν σχέση με τη φωνητική τους αγωγή (αναπνοές, τοποθέτηση φωνής κ.α.) Οι ευκαιρίες, που δίδονται στα παιδιά, ώστε να μετάσχουν σε συναυλίες εντός ή εκτός της πόλης, σε διαγωνισμούς, σε χορωδιακά Φεστιβάλ κ.α. είναι ο καταλληλότερος και πιο βασικός τρόπος, ώστε να αποβάλλουν το προσωπικό τους άγχος, το δισταγμό και την αβεβαιότητα της παρουσίας τους. Η παιδαγωγική επάρκεια, του κάθε μαέστρου, είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας στη γενικότερη παρουσία ενός παιδιού στη χορωδία. Τι ρόλο παίζει η πειθαρχία, η συνεργασία και η συναισθηματική έκφραση στη μουσική εκπαίδευση που προσφέρετε; Όταν δημιουργήσαμε την «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ», η ιδρυτική πράξη βασίστηκε σε 4 αξίες: Συνέπεια, πειθαρχία, οργάνωση και προγραμματισμός. Επειδή στην ερώτηση σας η λέξη πειθαρχία, κατέχει πρωτεύουσα θέση, η απάντηση του υπογράφοντος, είναι οι 4 προαναφερθείσες αξίες, οι οποίες και σήμερα αποτελούν τη βάση, για να υπάρχει συνέχεια, αξιοπρέπεια και σεβασμός του καλλιτεχνικού μας έργου, πρεσβεύοντας, πως χωρίς αυτήν, ομαδικές εργασίες δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν σίγουρους καρπούς και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν η μουσική ως Τέχνη, αλλά και ως Επιστήμη, μπορεί να συμβάλει κατ’ ουσία στον ψυχισμό του ανθρώπου, όπως άλλωστε εκτεταμένες και διαρκείς Πανεπιστημιακές μελέτες έχουν αναδείξει, τότε ασφαλώς έχουμε να μιλήσουμε για ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο, που όμοιο του δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία άλλη Τέχνη. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε σε γονείς που αναζητούν μια δημιουργική μουσική δραστηριότητα για το παιδί τους; Πρώτο και κύριο ρόλο παίζει η μορφή και η κατάρτιση του μαέστρου. Σε μια π.χ. παιδική χορωδία, δεν αρκούν μόνο οι μουσικές γνώσεις και οι περγαμηνές, αλλά και ο χαρακτήρας του μαέστρου, η επικοινωνία του με τα παιδιά και η παιδαγωγική προσέγγιση, την οποία τηρεί. Δεύτερο σημαντικό ρόλο παίζει το είδος της χορωδίας. Χορωδία με σαφείς προσανατολισμούς στο κλασσικό ρεπερτόριο ή χορωδία χωρίς στόχους, που θα συγκεντρώνει κάποια παιδιά, μόνο και μόνο για να τα απασχολεί κάποιες ώρες; Τέλος, αφού η χορωδία, είναι από μόνη της μια ομαδική δραστηριότητα και η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά είναι επιβεβλημένη, θα πρέπει οι γονείς να είναι σίγουροι, ότι αυτός ο χώρος της χορωδιακής δραστηριότητας που έχουν επιλέξει, είναι χώρος υγιής, εποικοδομητικός και ασφαλής για το παιδί τους.

Info: Κορίνθου 280 & Γούναρη, Πάτρα Τ.: 2610 279679, 2610 222248 www.polyphonikipatras.gr

Ιωάννα Ζαχαροπούλου - Χοροέκφραση

«Ο χορός είναι τρόπος έκφρασης, δημιουργικότητας και χαράς για κάθε παιδί.» Με εμπειρία 26 χρόνων στη διδασκαλία, η χορογράφος και καθηγήτρια χορού Ιωάννα Ζαχαροπούλου, ιδιοκτήτρια της σχολής χορού «Χοροέκφραση» εξηγεί πώς μέσα από τη σωστή καθοδήγηση, την ομαδικότητα και τη δημιουργική διαδικασία, τα παιδιά καλλιεργούν πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και χαρά, ανακαλύπτοντας τον ρυθμό και τις δυνατότητές τους. Παρουσιάστε μας με λίγα λόγια τη σχολή σας. Ποια είδη χορού διδάσκετε και σε ποιες ηλικίες απευθύνεστε; Η σχολή χορού "Χοροέκφραση" ιδρύθηκε πριν από 26 χρόνια και λειτουργεί με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, προσφέροντας μαθήματα χορού για όλες τις ηλικίες — από παιδιά 3 ετών έως και ενήλικες. Είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο της Royal Academy of Dance (R.A.D.), δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα και εξετάσεις. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο χορό, modern, jazz, hip hop, commercial, k-pop, barre fitness και pilates για χορευτές, με έμφαση στη σωστή τεχνική, την ενδυνάμωση και την προσωπική έκφραση. Ποια είναι τα σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο χορός σε ένα παιδί; Ο χορός ενισχύει τη δύναμη, την ευλυγισία, την ισορροπία και τον συντονισμό. Παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να χτίζουν αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες μαθαίνουν τη συνεργασία, τον σεβασμό και την κοινωνικότητα — δεξιότητες που τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Πώς βοηθάτε τα παιδιά που είναι πιο διστακτικά ή ντροπαλά να ενταχθούν στην ομάδα και να εκφραστούν μέσα από τον χορό; Στη "Χοροέκφραση" κάθε παιδί αντιμετωπίζεται με σεβασμό και προσοχή. Δημιουργούμε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον, όπου κάθε μαθητής κινείται με τον δικό του ρυθμό, χωρίς πίεση. Με παιχνίδι, μουσικοκινητικές δραστηριότητες και ομαδικές ασκήσεις, τα παιδιά χαλαρώνουν, αναπτύσσουν εμπιστοσύνη και αρχίζουν να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από την κίνηση. Με ποιον τρόπο καλλιεργείται η πειθαρχία, η συνεργασία και η αυτοπεποίθηση μέσα από το μάθημα χορού; Η πειθαρχία χτίζεται μέσα από τη συνέπεια, την οργάνωση και τον σεβασμό στους κανόνες της τάξης. Η συνεργασία αναπτύσσεται μέσα από ομαδικές χορογραφίες και παραστάσεις, ενώ η αυτοπεποίθηση ενισχύεται καθώς οι μαθητές βλέπουν την πρόοδό τους και λαμβάνουν θετική ανατροφοδότηση.

Κάθε χρόνο η σχολή διοργανώνει παραστάσεις, εξετάσεις και εκδηλώσεις, βασισμένες σε έργα όπως Χιονάτη, Coppélia, Δον Κιχώτης, Καρυοθραύστης, Ωραία Κοιμωμένη κ.ά. Επιπλέον, συμμετέχει σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, όπου μαθητές έχουν διακριθεί για την τεχνική και την καλλιτεχνική τους έκφραση.

Η σχολή συμμετέχει επίσης σε φιλανθρωπικά gala και πολιτιστικές δράσεις, αποδεικνύοντας ότι ο χορός είναι και μέσο προσφοράς και πολιτισμού. Τι θα συμβουλεύατε έναν γονιό που σκέφτεται να γράψει το παιδί του σε σχολή χορού αλλά διστάζει; Θα τον ενθάρρυνα να κάνει το πρώτο βήμα! Ο χορός είναι πολύτιμη εμπειρία έκφρασης, δημιουργικότητας και χαράς. Ακόμα κι αν το παιδί είναι διστακτικό στην αρχή, με την κατάλληλη καθοδήγηση θα βρει τον ρυθμό του και θα απολαύσει τη διαδικασία. Στη "Χοροέκφραση" στόχος μας είναι κάθε παιδί να φεύγει από το μάθημα χαρούμενο, γεμάτο αυτοπεποίθηση και αγάπη για τον χορό.