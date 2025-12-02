Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να μιλήσει

της Κατερίνας Καρυτινού, Λογοθεραπεύτριας, MSc

Τα ακούοντα παιδιά ζουν σε έναν κόσμο περιτριγυρισμένο από ήχους. Από τους πρώτους μήνες της κύησης λαμβάνουν ακουστικά ερεθίσματα. Αφού γεννηθούν, ξεκινούν να αποκτούν αισθητηριακές εμπειρίες μέσω της ακοής και να επεξεργάζονται τα ερεθίσματα που δέχονται. Έτσι μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους και την μητρικής τους γλώσσα. Μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία με τους φροντιστές αποκτούν έννοιες και σιγά σιγά ξεκινούν να χρησιμοποιούν λέξεις για να εκφραστούν. Η πρώτη λέξη συνήθως θα έρθει στον πρώτο χρόνο ζωής και μέχρι τα 2 έτη θα αρχίσουν να συνδυάζουν λέξεις και να σχηματίζουν μικρές φρασούλες. Ωστόσο, τα παιδιά επικοινωνούν πολύ πριν ξεκινήσουν να μιλάνε. Η επικοινωνία δεν σχετίζεται μόνο με την ομιλία αλλά με την επαφή με έναν άλλον άνθρωπο και την πρόθεση μου να στείλω ένα μήνυμα. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πολλές φορές χωρίς καν να χρησιμοποιήσουν λέξεις. Το ίδιο και τα παιδιά. Οτιδήποτε κάνει ένα μικρό παιδί για να δείξει τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του θεωρείται επικοινωνία. Μπορεί να κλάψει, να δείξει, να γυρίσει το κεφάλι του, να γελάσει, να βγάλει ήχους, να πετάξει ένα παιχνίδι.

Ένα παιδί για να μάθει να μιλάει, χρειάζεται: - Ευχάριστες αλληλεπιδράσεις - Έναν λόγο για να επικοινωνήσει - Έναν τρόπο για να επικοινωνήσει Τα παιδιά που καθοδηγούν μια αλληλεπίδραση βγαίνουν συνήθως γλωσσικά κερδισμένα. Τι μπορώ να κάνω για να το βοηθήσω να μιλήσει; Δώστε τους μια επιλογή, ένα παιχνίδι και περιμένετε. Διαλέξτε μια δραστηριότητα που το παιδί δεν μπορεί να κάνει μόνο του και περιμένετε. Δώστε του χρόνο και χώρο να σας ζητήσει βοήθεια και έπειτα ανταποκριθείτε με ενδιαφέρον!

Τι σημαίνει στα αλήθεια ανταποκρίνομαι με ενδιαφέρον; Μιμούμαι.Κάνω ότι κάνει το παιδί μου, λέω ότι λέει, και περιμένω Συμμετέχω στο παιχνίδι. Παίζω και εγώ σαν παιδί, χρησιμοποιώ τα παιχνίδια, χρησιμοποιώ αστείους ήχους και εκφράσεις Μεταφράζω και σχολιάζω. Σκέφτομαι τι προσπαθεί να μου πει (π.χ. θέλει να το πάρω αγκαλιά). Το λέω όπως θα το έλεγε το παιδί αν μπορούσε π.χ. "Θές να σε πάρω αγκαλιά;" Πως θα τα κάνω όλα αυτά; Χρειάζομαι καθημερινές ρουτίνες. Θέλω να δημιουργήσω συνθήκες που θα έχουν συγκεκριμένα βήματα, θα ακολουθούν την ίδια σειρά και θα επαναλαμβάνονται. - Παιχνίδια αγκαλιάς, τραγουδιού, γαργαλήματος - Ρουτίνες στην ώρα του φαγητού, του μπάνιου, του ύπνου - Αγαπημένα παιχνίδια του παιδιού, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις κάθε φορά Πως θα προσθέσω επιπλέον γλωσσική επικοινωνία σε αυτό; Επανέλαβε, δώσε έμφαση & επέκτεινε! Μιμήσου ότι κάνει και λέει το παιδί, περιέγραψε αυτό που φαντάζεσαι ότι θέλει να πει, δώσε χρόνο, επανάλαβε λέξεις κλειδιά, πρόσθεσε μια ακόμα λέξη σε αυτό που λέει.