Προκήρυξη Βραβείων για Νέους Επιστήμονες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ίδρυμα Μποδοσάκη - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2023

Με τα βραβεία αυτά, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία, ενημερώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Ίδρυμα, το έτος 2023, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

Βασικές Επιστήμες: Χημεία

Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες

Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines

Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail : [email protected] Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 31η Οκτωβρίου 2022. Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στο σύνδεσμο: https://www.bodossaki.gr/ prokiryxi-epistimonikon- vraveion-2023/