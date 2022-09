Επιστρέφει το "Avatar" του 2009 από 22/9 στις Ελληνικές αίθουσες σε remaster έκδοση

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 22/9/2022 θα επαναπροβληθεί το εντυπωσιακό φιλμ του Τζέιμς Κάμερον, παραγωγής 2009, «Avatar» ενόψει και της πολυαναμενόμενης καινούριας ταινίας «Avatar: The Way of Water» επίσης σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Τζέιμς Κάμερον στις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Το «Avatar» έρχεται & πάλι στην μεγάλη οθόνη για να θυμίσει στους παλιότερους και να μυήσει τους νεότερους στην ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία αυτής της τρισδιάσταστης παραγωγής που έκανε ρεκόρ εισπράξεων (2 δις, 847 εκατ. δολάρια παγκοσμίως).

Η ταινία θα παιχθεί από την Πέμπτη 22/9 και στα Odeon Veso Mare και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «ο κινηματογράφος μας προσφέρει μία δυνατή και μοναδική κινηματογραφική εμπειρία σε όλους εσάς συντροφιά με το απολαυστικό μας ζεστό ποπ κορν»!

Η επική λοιπόν περιπέτεια του 2009, και η πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών από τον βραβευμένο με Oscar, James Cameron, επιστρέφει στους κινηματογράφους στις 22 Σεπτεμβρίου σε remaster έκδοση και σε 4K σε επιλεγμένους κινηματογράφους! Σε σενάριο και σκηνοθεσία του James Cameron (Τιτανικός), και με πρωταγωνιστές τους Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez και την Sigourney Weaver, η ταινία “Avatar” ήταν υποψήφια για 9 Βραβεία Oscar, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Κέρδισε τελικά τα βραβεία Καλύτερης Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Παραγωγής και Οπτικών Εφέ.

Η νέα ταινία «Avatar: The Way of Water» όπου χρησιμοποιείται & πάλι πιο εξελιγμένη η τεχνική των performance capture scenes, γυρίστηκε στην Καλιφόρνια και στη Νέα Ζηλανδία κι ένα από τα απαιτητικά στοιχεία ήταν πως ο Κάμερον στη Νέα Ζηλανδία γύριζε ταυτόχρονα και το «Avatar 3». Κατόπιν ήρθε η πανδημία που δυσκόλεψε αρκετά τα πράγματα ενώ ανέβαλλε την πρεμιέρα της ταινίας που είχε αρχικά οριστεί για τα τέλη Ιουλίου του 2020.

Το "Avatar" του 2009 επανακυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από την εταιρεία διανομής Feelgood.

Διάρκεια: 162 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ