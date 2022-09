Εκατό (100) χρόνια μετά την κορύφωση της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, η επιτυχημένη ταινία «Σμύρνη μου Αγαπημένη», ένα προσωπικό στοίχημα της πρωταγωνίστριας Μιμής Ντενίση που στην α’ προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες έκοψε περισσότερα από 250.000 εισιτήρια, είναι πιο επίκαιρη και συμβολική από ποτέ. Η οικουμενική ιστορία της ταινίας που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με μία υπερπαραγωγή υψηλών προδιαγραφών με διεθνές καστ απέσπασε πέντε (5) βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και αγαπήθηκε από το κοινό για την αυθεντική της ατμόσφαιρα και τη σπαρακτική αναπαράσταση της πυρπόλησης αυτή της αξεπέραστης κοιτίδας του πολιτισμού της Ιωνίας.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, η ταινία επανέρχεται με ειδικές προβολές που τιμούν την ιστορική αυτή επέτειο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την επική αυτή παραγωγή σε κινηματογραφικές αίθουσες πανελλαδικά.

Η πανανθρώπινη φύση της ιστορίας, που δηλώνει ότι όλοι οι λαοί έχουν τη δική τους Σμύρνη, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο το διεθνές κοινό. Έτσι, στις 29 Νοεμβρίου, η «Σμύρνη μου Αγαπημένη» θα προβληθεί στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Tanweer.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία έχει ήδη προβληθεί σε sold – out πολιτιστικές προβολές και εκδηλώσεις από τις ελληνικές πρεσβείες στο Παρίσι (Centre Hellenique), στο Λονδίνο (BAFTA 195 Piccadilly), στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες, στη Γενεύη και στη Λωζάνη. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε Φεστιβάλ με διακρίσεις στο Βερολίνο (The Greek Film Festival in Berlin), στο Λος Άντζελες (Audience Award – Los Angeles Greek Film Festival) και στο Σαν Φρανσίσκο (San Francisco Greek Film Festival). Το φθινόπωρο η ταινία θα προβληθεί σε 7 πόλεις του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των Τορόντο και Οντάριο, καθώς και στη Ζυρίχη, Ρώμη, Μαδρίτη, Ουάσιγκτον, Βοστώνη και Σικάγο. Τον Ιανουάριο του 2023 θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή στις Βρυξέλλες για τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων θα ακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο την ταινία ως φορέα πολιτιστικής αξίας για τη χώρα μας, όπως αυτή του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ουάσιγκτον, με την παρουσία απογόνων του George Horton και του Aza Jennings. Ταυτόχρονα, πολλές από αυτές θα συνοδευθούν από βραβεύσεις, όπως, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μικρασιατών στο Βελλίδειο Kέντρο Θεσσαλονίκης, την Παγκόσμια Ακαδημία Ποντίων, την Πρεσβεία της Ιαπωνίας, το Pierce College, το Διεθνές Who is who, κ.α.

Eπίσης όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εξαιρετικά τιμητική ήταν η ανοιχτή προς το κοινό, προβολή της ταινίας στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Κέντρο Δελφών, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στις 19:45 & την ίδια ημέρα σύμφωνα με το πρόγραμμα θα δινόταν το όνομα της εκλεκτής Βυζαντινολόγου ιστορικού Ελένης Αρβελέρ που είναι Μικρασιατικής καταγωγής, σε μια από τις μεγάλες αίθουσες του Κέντρου.

Την ιστορική σημασία της ταινίας έχουν τιμήσει με ομιλίες τους πρέσβεις και σημαντικοί ιστορικοί, όπως ο Sir Michael Llewellyn – Smith (Πρέσβης Μεγάλης Βρετανίας) στο Λονδίνο, ο ιστορικός Marie - Carmen Smyrnelis στη Σορβόννη και στην Αμερική η καθηγήτρια του πανεπιστημίου GeorgeTown, Ismini Lamb.

*Στο μεταξύ, η «Σμύρνη μου Αγαπημένη» όπως είδαμε και στο διαφημιστικό τρέιλερ που ήδη παίζεται στον ΑΝΤ1, μετατράπηκε από ταινία σε μίνι σειρά και θα προβάλλεται από το κανάλι του ΑΝΤ1 σε τέσσερα (4) επεισόδια διάρκειας 50 λεπτών κάθε Πέμπτη στις 22:00 με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ταινία και σειρά σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο της Μιμής Ντενίση και Μαρτίν Σέρμαν, βασίζονται στο ομώνυμο βιβλίο της κορυφαίας Ελληνίδας ηθοποιού που κυκλοφόρησε το 2014. Είχε αρχικά παρουσιαστεί ως θεατρική παράσταση με μεγάλη εμπορική απήχηση. Πρωταγωνιστούν η Μιμή Ντενίση, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Κρατερός Κατσούλης, ο Μπουράκ Χακί, η Κατερίνα Γερονικολού, κ.α.

Στην Πάτρα η ταινία προβλήθηκε τόσο στην 2η αίθουσα του Πάνθεον όσο και στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ