Η ανάρτηση της κόρης του Έλληνα που σκοτώθηκε στην πτώση ελικοπτέρου στη Σάμο

Μια συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε η κόρη του 49χρονου Έλληνα διερμηνέα, που έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο, στα μέσα του Ιουλίου, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο νησί.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok παρουσιάζει τη συνομιλία που είχε με τη μητέρα της λίγο πριν συμβεί η τραγωδία στη Σάμο ενώ έχει επιλέξει ένα τραγούδι με ένα ιδιαίτερο νόημα.

«Πάρε κανένα τηλέφωνο τον μπαμπά που είναι μόνος του στη Σάμο», της είπε η μητέρα της όπως φαίνεται στο βίντεο. «Δεν μπορώ τώρα, θα πάω βόλτα σε λίγο», ήταν η απάντησή της. Το βίντεο έχει «ντύσει» με ένα τραγούδι της Billie Eilish που λέει «If I knew it all then, would I do it again?», που σημαίνει ότι «αν το ήξερα τότε, θα το έκανα ξανά;».

Δείτε το βίντεο: