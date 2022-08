Το νέο βιβλίο του Ν. Φαραντούρη για την ενεργειακή κρίση, με πρόλογο από τον Αλέξη Τσίπρα

Ήδη από το τέλος του 2020 και ακόμη εντονότερα το καλοκαίρι του 2021 -πολύ πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία- υπήρχαν όλες οι ενδείξεις και οι προειδοποιήσεις για δυσλειτουργίες στην αγορά ενέργειας, για λανθασμένες προτεραιότητες και έλλειψη προσανατολισμού στην ενεργειακή πολιτική που τελικά οδήγησαν στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών στη χώρα μας.

Στο νέο βιβλίο του συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα σε θέματα Ενέργειας και Ανταγωνισμού, καθηγητή Νικόλα Φαραντούρη, το οποίο προλογίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφονται αναλυτικά οι προειδοποιήσεις για τις πολιτικές επιλογές όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα της χώρας, για στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας, για απουσία ρυθμιστικής εγρήγορσης και στιβαρής εποπτείας και για ατυχείς χειρισμούς στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της Ελλάδας, που προοιωνίζονταν αυξήσεις στις τιμές και ενεργειακή εξάρτηση. Οι προειδοποιήσεις αυτές εντάθηκαν από το καλοκαίρι του 2021 με τη μορφή αναλύσεων, άρθρων γνώμης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και πολιτικών παρεμβάσεων.

Όπως αναλύει ο Ν. Φαραντούρης στο βιβλίο του «Η ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα: Η δίνη της ακρίβειας, οι προειδοποιήσεις, οι προτάσεις για έξοδο», το υψηλό ενεργειακό κόστος οφείλεται τόσο σε εξωγενείς όσο και σε ενδογενείς παράγοντες, που καθιστούν σήμερα την Ελλάδα αρνητική πρωταθλήτρια ακρίβειας στην Ευρώπη σε όλες τις επιμέρους ενεργειακές αγορές (ηλεκτρισμό, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου). Οι ενδογενείς παράγοντες προϋπάρχουν της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και αναδεικνύουν σημαντικές παθογένειες στην οργάνωση (και στελέχωση) της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής και την ανάγκη ανασχεδιασμού της σήμερα.

Στο βιβλίο του Ν. Φαραντούρη παρουσιάζονται, επίσης, συγκεκριμένες προτάσεις για τη θωράκιση της κοινωνίας και της οικονομίας έναντι της ενεργειακής κρίσης, στο πλαίσιο «μιας νέας προοδευτικής πολιτικής ενέργειας που επιβάλλουν οι καιροί».

Νικόλας Φαραντούρης: Who is who



Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Δίκαιο της Ε.Ε., του ανταγωνισμού και των διεθνών συναλλαγών. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια του Ρότερνταμ, της Δρέσδης και στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Ειδικεύεται σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκών πολιτικών, ανταγωνισμού, ελευθέρωσης αγορών, ενέργειας και μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος και διεθνούς οικονομικού δικαίου. Έχει δημοσιεύσει 10 μονογραφίες, βιβλία και επιμέλειες επιστημονικών τόμων και περισσότερα από 50 άρθρα και μελέτες σε διεθνή περιοδικά και σειρές όπως: European Papers, European Competition Law Review (ECLR), Revue du Marché Commun et de l’ Union européenne (RMCUE), Revue de l’ Energie, Journal of International and Comparative Environmental Law, Revue des Affaires Européennes (RAE), European State Aid Law Quarterly (EStAL) κ.α.

Έχει εργαστεί ως δικηγόρος στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα σε υποθέσεις ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, τραπεζικού δικαίου, μεταφορών και ενέργειας, ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει διατελέσει μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (UNCITRAL, IMO κ.ά.), μέλος Δ.Σ., Νομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος (υπηρεσιακός) της ΔΕΠΑ A.E., διαιτητής στον μόνιμο κατάλογο διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πανεπιστημιακών Ευρωπαϊκών Σπουδών (ECSA Greece). Το 2016-2019 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης ενεργειακών εταιρειών EUROGAS. Είναι Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.