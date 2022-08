Λετίσια fitness freak; Το μαύρο slip dress ανέδειξε το πόσο έντονα γυμνασμένη είναι

Το εν λόγω φόρεμα είναι κιόλας sold out, κοστίζει μόλις 89 ευρώ και προέρχεται από την προσιτή εταιρεία Other stories. To ταίριαξε με γήινο μακιγιάζ, τσαντάκι Mango και ίσια σανδάλια της ισπανικής εταιρίας Magrit. Οι μεγάλες κυρίες της τέχνης Ιζαμπέλ Ιπερ και Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν κατόρθωσαν να συναγωνιστούν την παρουσία της στο «Atlàntida Mallorca Film Fest 2022». Σε κάθε της κίνηση ο δυναμισμός του κορμιού της δέσποσε και ξεσήκωσε το φωτογραφικό φακό. Ακόμα μια φορά διαμηνύει πως μια γυναίκα μπορεί να ξεχωρίσει δίχως να ξοδέψει πολλά και δίχως να υπερβάλλει στυλιστικά.