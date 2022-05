Ξένισε με ανάρμοστo cut out dress η Λετίσια της Ισπανίας, γυμνάζεται σκληρά και φαίνεται

Συνήθως ακολουθεί διακριτικά τη μόδα αλλά αυτή τη φορά υπέκυψε σε ένα νεανικό trend: Τα λεγόμενα cut out ανοίγματα που θεωρούνται πολύ sexy! H Λετίσια της Ισπανίας στη Βαλένθια, σε ένα look «style statement» κατά το περιοδικό People, τόλμησε και σε χρώμα και σε προκλητικό σχεδιασμό. Η 49χρονη πρώην δημοσιογράφος και μητέρα δυο κοριτσιών 16 και 15 ετών, επέλεξε ένα οικονομικό φόρεμα σε μακρύ μίντι μήκος σε εντυπωσιακό φούξια τόνο με κρίκο και πλαινά κενά στη μέση, σχέδιο που κυκλοφορεί ευρύτερα το φετινό καλοκαίρι στην αγορά. Ηταν της εταιρείας Serendipia και στοιχίζει περίπου 70 ευρώ, το ανέδειξε με ασορτί κλασικές γόβες και το συνηθισμένο της χτένισμα. Το outfit θεωρήθηκε εκτός πρωτοκόλλου για το σεμνό dress code του θρόνου αλλά τα διεθνή media το λάτρεψαν. Η αντίθεση των cut out με τα μακριά μανίκια κάνει θραύση σε όλα τα καταστήματα. Αλλωστε η Λετίσια διαθέτει ένα πολύ λεπτό και γυμνασμένο σώμα και αποδεικνύει κάθε φορά πως ιδρώνει στο γυμναστήριο. Η μέση της έδειχνε χωρίς ίχνος λίπους, πολύ γραμμωμένη και η ίδια δείχνει πως θέλει να εκσυγχρονίσει τη royal γκαρνταρόμπα. Αλλωστε φέτος το έντονο ροζ και το φούξια είναι απίστευτα δημοφιλή, ο οίκος Valentino αφιέρωσε την collection του σε αυτή την παλέτα.